Минобороны раскрыло подробности попыток диверсантов прорваться через границу в Белгородской области

Министерство обороны России привело детали ночных попыток диверсантов зайти на территорию Белгородской области в районе города Шебекино. Незадолго до этого автомобильный пункт пропуска на границе и белгородское село Новая Таволжанка подверглись «часовому интенсивному артиллерийскому обстрелу», сообщили в ведомстве.

В 3:57 мск, по данным Минобороны, 3 бронированные машины, 4 пикапа и 30 вооруженных людей попытались атаковать пункт пропуска «Шебекино». Западный военный округ, следует из сообщения, «нанес огневое поражение», в результате было убито до десяти человек.

«Кроме того, террористическая группа из 15 боевиков попыталась проникнуть на территорию Российской Федерации вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, Новая Таволжанка»,— сообщило военное ведомство, добавив, что вооруженные люди «подорвались на минном поле».

В это же время, следует из сообщения, другая группа из 20 человек направлялась в сторону Новой Таволжанки. «В ходе стрелкового боя» погибли восемь нападавших. С 6:05 до 6:45 была предпринята еще одна попытка прорыва, указали в Минобороны. Утверждается, что в атаке участвовало до 70 человек. Российские силы нанесли удар «тяжелыми огнеметными системами», погибли более 12 нападавших.

По данным Минобороны РФ, всего на приграничной территории было убито более 50 диверсантов. О потерях российской стороны не сообщается. Генштаб ВСУ сообщения Минобороны РФ о попытке прорыва не комментировал.

Сегодня утром в Telegram-каналах сообщалось о боях на российско-украинской границе. Между тем состоящий из воюющих на стороне Украины россиян «Русский добровольческий корпус» утром опубликовал видео, снятое, как утверждалось, у окраин Шебекино. Позднее «Легион ''Свобода России''» (признан в РФ террористическим и запрещен) также распространил видео с военной техникой, утверждая, что находится у российской границы.

Оперштаб Белгородской области отрицал прорыв диверсантов. Губернатор региона Вячеслав Гладков незадолго до заявления Минобороны говорил: «Противника на территории Белгородской области не было и нет».

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Лусине Баласян