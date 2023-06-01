Эрдоган указал в декларации долги на $259 тысяч

Переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеет долги на сумму 5 млн 390 тыс. турецких лир ($259 тыс.), следует из декларации, опубликованной в правительственном вестнике Resmi Gasete (.pdf). По данным декларации, к настоящему времени на счетах турецкого лидера более 1,8 млн лир (более $86 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кредитором суммы 5 млн лир указан некий Мустафа Эрдоган. В документе не уточняется, о ком идет речь. Турецкое издание Diken сообщает, что Мустафа Эрдоган — брат турецкого президента.

Семья Реджепа Тайипа Эрдогана, следует из декларации, владеет домом в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула стоимостью 7 млн 695 тыс. турецких лир ($382,9 тыс.) и земельным участком в 2 тыс. кв. м в деревне Думанкая в черноморской провинции Ризе. Он оценивается в 10 тыс. лир ($480).

Согласно данным декларации, у господина Эрдогана нет личного средства передвижения. Его счета в трех турецких банках хранятся только в лирах.