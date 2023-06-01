Велика Россия, а управлять бестолку

1 июня президент России, прежде чем поехать в детский реабилитационный центр в Подольске, по традиции увиделся с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников вынес из этой встречи несколько наблюдений. Будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок? Можно ли управлять Россией? И главное, можно ли получать от этого удовольствие? Ответы — в тексте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин поддержал все почины многодетных семей

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин поддержал все почины многодетных семей

Фото: пресс-служба президента РФ

Безупречно организованная встреча продолжалась почти два часа. Для многодетных семей, награжденных орденом «Родительская слава», это было, конечно, невероятной силы событие, к которому семьи готовились и не знали, как переживут. Им, думаю, проще было еще по одному ребенку родить.

И конечно, нельзя было отделаться от мысли, что в Международный день защиты детей идет война и гибнут дети, и защитить их бывает некому. И все это вот так устроено, и черт его знает, что с этим делать.

А семьи, награжденные орденом «Родительская слава» (чтобы заслужить его, надо взять себя в руки и воспитать не меньше семерых), имели право в этот день прославиться.

В сеансе видео-конференц-связи (ВКС) принимали участие многодетные семьи из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Ну что ж, все было предсказуемо, кроме нескольких моментов.

— От всех детей нашей большой семьи вас очень хочет поприветствовать шестой наш по счету, но седьмой в своей неповторимости сын Елисей,— говорила глава семьи (по всем признакам) Ольга Кравцова.

— Вас поприветствовать по-нашему хочу: «Рэй!» — мой любимый президент, учитель! Мне десять лет, я гибкий путь учу и буду непременно победитель. Передняя подсечка — мой конек, броски через бедро люблю и спину! Учу я философии урок и наполняюсь мудростью и силой. Спасибо вам за мужества пример! Я только начинаю тренировки! Я видел вас в бою, и я б хотел, как вы, быть рассудительным и ловким! — седьмой в своей неповторимости Елисей говорил так, как будто был первым.

— Я так понимаю, что ты занимаешься дзюдо? — отвечал ему прозой господин Путин, но молодому человеку и этого хватит на всю жизнь.— Отлично, еще и стихи пишешь. Что хочу сказать? В литературном творчестве команду «хаджиме» ты уже выполнил, могу только сказать «ёши» — продолжай в таком же духе и в творчестве, и на спортивных аренах.

Отец Елисея Григорий был в больничной одежде, он попал из зоны специальной военной операции в госпиталь.

— Я верю,— говорил,— что победа будет всегда за нами, мы победим, это однозначно, другого не дано. Я думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, всех государств мира (Упаси бог! В том смысле, что мы ж не англосаксы! — А. К.).

— Так и есть, Григорий Александрович, так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений, потому что мы защищаем свою землю (с недавних пор и в самом деле так.— А К.), своих людей и свои ценности. Здесь нет никаких сомнений, даже не о чем говорить!

Владимир Путин не хотел так просто отпускать Григория Кравцова.

— Когда вы выполняли этот долг, по сути дела по зову сердца, поскольку у вас была возможность покинуть зону проведения операции, как обстановка была вокруг вас? — спрашивал Верховный главнокомандующий.— Как вы ее оцениваете, отношения с сослуживцами, с людьми, которые вас окружали?

Тут бы Григорию Кравцову и раскрыться Владимиру Путину, случай-то ведь был уникальный. С другой стороны, человека можно понять: он же не знал, что хочет услышать Верховный.

— Приехав туда, естественно, сконцентрировались,— собрался и Григорий Кравцов.— Плечом к плечу выполняли то, что нам предписано. Но, конечно, масса вопросов! Но мы по ходу решали их, решали все вопросы! А сейчас настолько наше подразделение уже притерлось друг к другу, что готово выполнить любую задачу!

Он, без сомнения, говорил искренне.

— Хорошо,— одобрил и Владимир Путин, и Григорий Кравцов еще больше приободрился:

— Так же и взаимодействие между другими подразделениями, то есть, в общем, все это в последнее время наладилось, конечно...— так, как оно должно быть! А так, касаемо обеспечения... Все прекрасно, мы были обеспечены всем — тут нечего сказать.

Главное, с боеприпасами хоть у кого-то не было, видимо, никаких проблем.

С другой стороны, если примерно так же Владимиру Путину докладывают ситуацию и более высокопоставленные военные, тогда многое становится понятным.

Вниманием Владимира Путина завладела семья Ильиных.

Савва Ильин, Серафим Ильин... В этой семье детям, давая имена, не давали заскучать в быстротекущей жизни.

Правда, старшего назвали Сережей. Видимо, не сразу осмелели. Или просто закончились имена общепринятые имена на «С».

Владимир Путин, как известно, очень любит детей. Он и теперь был растроган:

— Ваш пример впечатляет... потому что показывает, что такое счастье, в чем оно заключается — в детях, как известно.

Владимир Путин тоже, без сомнения, говорил искренне.

Один из многочисленных Ильиных поинтересовался у президента, «какой вообще у вас график дня, вы вообще спите»?

— Конечно, как и все люди, сплю,— отвечал Владимир Путин.— Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом (Может, он опять бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона имел в виду, как некоторое время тому назад, когда тот нелестно высказался о российском президенте; задело его, задело.— А. К.) — это помогает и в работе. Сплю в общем немного, наверное, шесть-семь часов... Шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше — так получилось.

Вряд ли мы узнаем, почему. И лучше не надо.

— График, наверное, пересказывать не стоит,— продолжил президент,— потому что он достаточно однообразный (Тем более было бы быстро; хотелось буквально в двух словах...— А. К.). Я, знаете, в этой связи вспоминаю то, что было сказано много-много-много лет назад различными людьми. Один из наших императоров как-то на вопрос, сложно ли управлять такой огромной страной — Россией, сказал: «Управлять Россией совсем несложно, но абсолютно бесполезно».

Может, и правда уже больше не заводиться?

Император Александр II продолжил ведь, кстати: «Все равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах». А потом как-то добавил: «Россия — государство не торговое и не земледельческое, а военное, и призвание его быть грозою света».

Ждем, когда Владимир Путин перейдет окончательно жить уже по этой цитате. Замерли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многодетных семей было больше, чем в самой многодетной из них — детей

Фото: пресс-служба президента РФ Многодетных семей было больше, чем в самой многодетной из них — детей

Фото: пресс-служба президента РФ

— А другой государственный деятель, у него была сложная судьба, но интересный был человек, он как-то сказал... Примерная цитата... «Россия напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно, как она вообще существует» (Это произнес в свое время, во второй половине XVIII века малоизвестный чиновник Сергей Христофорович Миних, то есть Владимир Путин глубоко копал.— А. К.). Должен сказать, здесь я поспорил бы с автором этих слов (Хотя вроде не с чем.— А. К.), потому что Россия хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей, за счет любви к Отечеству, за счет преданности своей семье и своей Родине.

Но все-таки на своих организаторских способностях Владимир Путин настаивать не стал.

— И в этом смысле это огромная честь и удовольствие — жить в нашей стране, а тем более пользоваться предоставленной людьми возможностью заниматься тем, чем я занимаюсь вместе со своими коллегами, решать те проблемы, перед которыми стоит страна, для того чтобы обеспечивать ее безусловное развитие и будущее,— договорил Владимир Путин.

Так и оказалось, что он способен получать от всего этого удовольствие.

— Самое главное для того, чтобы добиваться хорошего, удовлетворительного как минимум результата, а нужно стремиться к хорошим результатам, безусловно,— это заниматься любимым делом (Им он таким образом и занимается. А любимое дело нет никакого смысла бросать ни с того ни с сего. Просто повода нет никакого. Так что все понятно.— А. К.),— произнес теперь президент.— В моем случае да, мне кажется, и практически в любом другом деле неотъемлемой частью этого процесса является любовь к Родине, к Отечеству.

— Замечательные слова, Владимир Владимирович! — одобрил еще один Ильин.— Еще маленький хотел вопрос задать у нас! Илюша, давай скажи!

За Илюшей не застрянет:

— Владимир Владимирович, вы главнее Деда Мороза или нет?

— Понял...— не сразу, но расслышал президент.— Дед Мороз, я думаю, главнее.

И похоже, слова эти дались Владимиру Путину не очень просто.

— Мы все люди грешные, и нам нужно только стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами, а именно к безусловной любви к ближнему, к безусловной любви к своим близким, к стране. На этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны,— рассказывал президент.— Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов.

Это, конечно, про все сразу, и про текущие его дела особенно. Идти до конца, вот что предстоит.

— Это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успеха в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути,— заключил Владимир Путин.

Семья Шишкиных призналась президенту в одной своей иллюзии:

— Когда нам позвонили, когда сказали, что «вас одобрили, согласовали, будут награждать» (а как иначе? — А. К.), дети быстрее побежали смотреть в телефоне, как же происходит (обычно.— А. К.) награждение. Бегут, мне кричат: «Мама, мы едем в Кремль, к президенту!» И уже обсуждают они между собой, кто будет пожимать руку, кто будет фотографироваться!

Ан нет, ВКС!

— Ну, как есть, так есть — мы благодарим и за такую встречу,— вздохнула Елизавета Шишкина.— Слава богу, сегодня есть чудо-техника, с помощью которой мы можем так встретиться, преодолевая большие расстояния!

Ну что ж, еще один Шишкин, Владимир, поиграл президенту на аккордеоне, и так хорошо, что заслушаешься.

Ануару Тугову, мальчику лет четырех, всей семьей хором подсказывали ответы на вопросы президента.

Были те, кто пели (семья Букреевых исполняла песню «Восемь лет», а это же полноценный хор) и играли («Мое произведение... Мы все свои силы направляем на то, чтобы прославить Господа»...— объясняла глава семьи Гореловых из Магаданской области, прежде чем сесть за рояль.— А. К.).

Ну да, иногда казалось, что ты на шоу «Поле чудес» (если оно еще выходит). Но этот формат и любим народом. А именно к своему многодетному народу и обращался в этот день российский президент.

Все они, да что там, все мы — дети его в каком-то смысле.

Ну просто дети.

Андрей Колесников