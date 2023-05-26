Бизнес бы делать из этих людей

26 мая президент России Владимир Путин в Кремле принял актив «Деловой России» и провел с ним в диалоге несколько часов. За это время, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, представленный на встрече президенту бизнес постарался решить для себя как можно больше вопросов, которые действительно имели для него значение. Этим встреча отличалась от множества подобных. Если бы, конечно, не иван-чай, вкус которого напоследок оказался подобен ложке дегтя в бочке того меда, в котором купались участники разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин, председатель «Деловой России» Алексей Репик и президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и выступали, и молчали понимающе

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин, председатель «Деловой России» Алексей Репик и президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и выступали, и молчали понимающе

Фото: пресс-служба президента РФ

Встречи с активом «Деловой России» до сих пор раз в год проходили где угодно, только не в Кремле. На этот раз правление «Деловой России» заседало в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля, а члены правительства, в большом количестве принимавшие участие в мероприятии, и более рядовые члены «Деловой России» выходили на связь по видео-конференц-связи.

Причем после того, как над куполом Екатерининского зала рванул беспилотник в ночь на 3 мая, мероприятия с участием господина Путина проходят в этом зале едва ли не каждый день — похоже, что в воспитательных целях.

Оказалось, что встреча приурочена ко Дню российского предпринимательства, который, кто бы мог подумать, праздновался именно 26 мая (жаль, что председатель «Деловой России» Алексей Репик пока не добился, чтобы это был выходной день — вот все бы и знали, и любили бы предпринимателей как родных или даже как самих себя).

В праздник, о котором Владимир Путин напомнил участникам встречи и заслужил их аплодисменты, господин Путин не стал говорить участникам собрания ничего такого, что могло их, а заодно и его расстроить.

— Абсолютное большинство отечественных предпринимателей — я хочу это подчеркнуть, уважаемые друзья и коллеги,— убедительно, делом показали, что именно с Россией связаны ваши интересы, желание открывать и расширять производство, приобретать активы, жить здесь и воспитывать своих детей,— сообщил президент в целом не новость.

Остальные теперь воспитывают детей где придется. Кто в Париже, кто в Дубае.

На самом деле с Владимиром Путиным сейчас встречались люди, которые представляли реальный частный бизнес — средний и выше среднего. Они приняли на себя, с одной стороны, удар, вызванный санкциями, а с другой — попытались использовать свалившиеся на них возможности. Эти люди должны были бы быть интересны Владимиру Путину: благодаря многим из них российская экономика и правда устояла в условиях, когда должна, просто обязана была рухнуть, что до сих пор, кажется, изумляет и самих этих людей.

— Россия, как бы ни хотелось нашим недругам, является неотъемлемым участником глобальной экономики, где сейчас происходит глубокая, кардинальная трансформация, меняются торговые и производственные цепочки, мировая финансовая и расчетная система,— говорил господин Путин, несколько раз оговорившись, что самоизоляция, насчет которой возникает соблазн у многих в ответ на санкции,— тупик (что, конечно, не отменяет перспективы удачной изоляции нашей страны, например, в среднесрочной перспективе, о которой российский президент тоже не один раз сказал за эту встречу).

Президент вспомнил встречу годичной давности:

— Мы с вами в феврале прошлого года обсуждали отказ от уголовного преследования по неуплате налогов и других платежей, если задолженность полностью погашена. Также затронули тогда и сокращение сроков давности привлечения к ответственности по этим преступлениям. Здесь было непросто найти компромисс, однако такая работа проведена, соответствующие федеральные законы подписаны в марте текущего года и уже вступили в силу.

Это могли почувствовать на себе и даже почувствовали некоторые блогеры. А некоторым только предстоит ощутить на себе удивительные прелести скорректированного законодательства.

— Перед тем как перейдем к беседе, я предлагаю сегодня обсудить еще одну инициативу — объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда,— предложил президент России и на этот раз не услышал благодарных аплодисментов.

Похоже, предприниматели, собравшиеся в зале и у компьютеров, пока просто не поняли, чем им это грозит. Пытались осмыслить.

В общем, встревожил он их все-таки в праздник.

Сейчас доподлинно неизвестно, кто писал Алексею Репику речь. Не исключено ведь, что и сам. Как бы то ни было, речь эту произносил именно он, и первые слова ее теперь останутся в памяти людской:

— Владимир Владимирович,— растроганно проговорил Алексей Репик,— сегодня солнечный день для российских предпринимателей!

Ведь они, имел он в виду, встретились со своим солнцем. Другого толкования тут просто не может быть, а главное — не должно.

И он рассказал, кто такой предприниматель в его понимании. И это надо знать всем:

— Предприниматель — это человек, который не только генерирует идеи,— пояснил господин Репик,— но и сам их реализует, сам работает над ними, при этом берет на себя смелость вести за собой остальных, задействует все свои сильные стороны для того, чтобы добиться результата! Для него это уже становится образом жизни!

И вы просто, может быть, не слышали, насколько прочувствованно он это говорил. Я бы сказал — по крайней мере невероятно правдоподобно. И в самом деле, на карантине у него было время для многочасовых репетиций, которые, уверен, не казались ему изнурительными.

— И поэтому,— продолжал он,— вы очень точно подметили, предприниматель всегда в центре событий, плечом к плечу с командой, с коллективом! Для коллектива мы авторитет, нравственный ориентир, в любой ситуации предприниматели поддерживают в своих командах ощущение уверенности, надежности, стабильности!

Кто-то скажет, что стоит поменять слово «предприниматель» в этой речи, например, на слово «пионер» — и выйдет еще лучше. Но он говорил как предприниматель. Как нравственный ориентир.

В конце концов, за неуплату налогов, как сказал президент, теперь, например, не сажают, если их все же заплатить, так что нравственным ориентиром для подчиненных предпринимателю быть все легче и легче.

Но если бы на этом было все. Алексей Репик посвятил нас в тонкости жизни иных предпринимателей:

— Есть другие способы зарабатывать! Кто-то выбирает модель рантье, то есть использует доставшиеся ему или созданные когда-то ранее активы для того, чтобы получать проценты, ренту. Иногда это делают, сидя за рубежом, иногда у себя на даче, на берегу, например, Волги, Москвы-реки. Здесь нет нужды в персональном участии, но только это доход пассивный! Мы в «Деловой России» предпочитаем действовать, это не для нас и не про нас!

Он в этот момент наклонился и обратился прямо к президенту и говорил буквально ему в лицо (после карантина он мог себе это позволить), но я бы, например, и так поверил. Если бы у всех этих людей был пассивный доход, надо ли было бы им зачем-нибудь еще стараться и участвовать хотя бы в этой встрече? Они должны были стараться, зарабатывая на пассивный доход (именно сейчас они это, кстати, и делали). А вот Алексей Репик мог бы уже и не стараться.

Между тем Алексей Репик перешел к философским моментам.

— Что мне кажется важным,— заметил он.— Раньше российский бизнес рос на западных учебниках. На вершине пирамиды была капитализация, мы прилагали все усилия, чтобы выйти на рынки так называемых стран золотого миллиарда — Соединенных Штатов Америки, Европы. Многим казалось, что будущее там. Но, Владимир Владимирович, там его нет!

Да еще Алексей Репик, сообщив эту страшную новость, ведь не остановился.

— Не только для нас! Мне кажется, там его вообще нет! — добавил он, и мы можем лишь представить, как ему это далось.

— Конечно,— говорил Алексей Репик и президенту, и вообще всем,— нужна структурная перестройка. Это непросто, это стрессы, выход из зоны комфорта, но уход от привычных, ставших для нас нормальными процессов идет через усилия. Великий художник Ван Гог в свое время говорил, что нормальность — это асфальтированное шоссе, по которому просто идти, но цветы на нем не растут. А нам хочется перепрыгнуть через несколько ступенек, сделать что-то по-настоящему важное!

Тут уж, конечно, не до пассивного дохода. Весь активный доход уходит, похоже, на эти несколько ступенек.

— Российские предприниматели,— продолжал он,— никогда не жили в тепличных условиях! Мы действительно в начале 1990-х отдали, преподнесли на блюдечке свой собственный рынок зарубежным гигантам, а сами откусывали по крошкам. Но нас это закалило, как вы сказали, это правда, сделало более настойчивыми, поэтому сейчас мы готовы вернуть себе свой рынок и верим в успех!

Российские предприниматели в его изображении превращались в былинных героев, да и чего уж там, были ими.

Неожиданно Алексей Репик сменил тон, и это было просто поразительно:

— Переходя от вводной части к рабочей повестке, хотел заострить внимание на одном из важнейших инструментов развития — инвестиционном налоговом вычете,— деловито, как и положено главе «Деловой России», добавил он (положено, наверное, все же главе «Деловитой России»).

И еще два с лишним часа встреча носила абсолютно предметный характер. Решались действительно важные для среднего и крупного бизнеса вопросы. Никакой съезд Российского союза промышленников и предпринимателей с участием господина Путина не идет в сравнение с тем, что происходило здесь. Конкретные, подготовленные вопросы, ответы и комментарии членов правительства… Напор не стихал, а усиливался; к ответу надо было призвать, например, главу Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева — и он был уже тут с самого начала, конечно.

Ну а что, браво, Алексей Репик, да и все тут. Перед нами был образцовый пример подготовленной во всех мелочах грандиозной встречи.

Задача Владимира Путина состояла в том, чтобы успевать реагировать. Вот он откликнулся на одну из первых реплик Алексея Репика про то, что у западных компаний нет будущего:

— Во-первых, что касается будущего. Будущее на самом деле есть у всех, только оно разное!

Звучало-то все равно как приговор.

А будущее российских компаний, как стало понятно,— это их прошлое.

— У нас устойчивая система образования и тяга к знаниям у российских граждан — это самое главное,— которая была заложена, наверное, еще с советских времен, эта тяга к знаниям и авторитет знания как такового! — пояснил президент.— Это сохраняется, слава богу! У нас замечательные школы, созданные десятилетиями! Имею в виду математическая школа и прочее. У нас замечательные инженерные школы!

Владимир Путин еще и еще раз возвращался к проблеме, как он считает, 1990-х годов:

— Конечно, конкурировать с теми гигантами, которые на наш рынок пришли и сожрали его, было очень сложно или практически невозможно по целому ряду обстоятельств. Вы сами об этом все знаете, лучше, чем я.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для участников встречи это был, по их признанию, солнечный день

Фото: пресс-служба президента РФ Для участников встречи это был, по их признанию, солнечный день

Фото: пресс-служба президента РФ

И в какой-то момент уже было очевидно, что нам воздуха не хватает на собственном рынке, нашим предпринимателям, нашему бизнесу не пробиться, я уж не говорю про крупные торговые сети, в которых было не пробиться сельхозпроизводителям — да кончая и высокотехнологичной сферой! Ну не пробиться! Скрытые субсидии у наших конкурентов, огромные, их никто не видит, но они есть, и так далее, и так далее.

Владимир Путин первый раз разъяснял свою позицию в связи с уходом западных компаний детально. А главное, оказалось, она у него есть:

— Не было бы счастья, но — практически в прямом смысле этого слова — несчастье помогло. Потому что начали уходить — мы же их не выгоняли и не выгоняем, сами уходят (справедливости ради, многие ушли и продолжают уходить потому, что все равно хотели, но уже никак не могли работать на российском рынке: изнемогали от внешнего давления в своих странах и от того, что рухнули все логистические цепочки, а те, что остались, стали цепями и оковами.— А. К.)! Но они же оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, часто подготовленный персонал — очень многое! Или за бесценок, или просто так. Ну а мы не собираемся награждать их какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом… Вы знаете инструменты, которые государство применяет, счета «С» и так далее...

В общем, бери вроде бы и пользуйся. И пользуются.

— Наша экономика, бизнес, частный бизнес, да и государственные предприятия окрепли настолько, что они достаточно легко, в основных отраслях спокойно, занимают эти ниши! — продолжал господин Путин.— Такой прыти от нас, похоже, никто не ожидал!

Неожиданно президент дал оценку работе правительства:

— Конечно, государство помогает. В общем и целом, на мой взгляд, правительство работает…— он на мгновение замялся, подбирая слова,— удовлетворительно вполне, так скажем.

То есть на «тройку», а учитывая слово «вполне» — на «тройку», значит, с плюсом.

Снять ограничения («Инвестировать хочется»,— признавался Алексей Репик), субсидировать, переформулировать («И крепкого вам здоровья!» «И вам не хворать!»), долгосрочно финансировать, диверсифицировать, эмитировать, масштабировать и кредитовать, кредитовать, кредитовать («Свои деньги у настоящих предпринимателей всегда в деле»,— объяснял президент «Деловой России» Павел Титов. А Алексей Репик, если что, председатель)… Разговор об этом продолжался долго и имел значение для собравшихся. Может, даже любое слово имело значение для каждого участника разговора, причем решающее.

Исключая одного человека. Похоже, в какой-то момент Владимир Путин понял, что тут просят решать вопросы не его уровня.

Трансляцию вдруг оборвали, а участникам встречи Владимир Путин сказал, по информации “Ъ”, уже не для печати:

— Мне позвонил президент Бразилии, надо с ним поговорить. Так что вы тут заканчивайте уже без меня.

И тут следует отдать должное Алексею Репику.

— Владимир Владимирович,— произнес он,— нам тоже нужен перерыв, так что мы подождем вас!

Владимир Путин, может, и хотел бы уже уйти, впереди было еще оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, но теперь ему оставалось только согласиться.

Надо признать, господин Репик отреагировал виртуозно. Впереди у него и других организаторов встречи было еще очень много приготовлено. А президент в этот день соглашался почти со всеми просьбами и предложениями, так что обидно было, конечно, упускать этот выдающийся случай.

Владимир Путин вернулся раньше, чем все ожидали. Многие, уверен, ожидали, что уже не вернется все-таки. И обсуждение возобновилось, да еще как.

В какой-то момент в Екатерининском зале вдруг громко прозвенел телефон. Это выглядело странно: звук был как у городского телефона. Но это мог быть и рингтон. Владимир Путин отреагировал так, словно опять позвонили лично ему:

— Москва, Кремль! Но мы пропустим этот звонок.

В какой-то момент Владимир Путин сформулировал новую экономическую формулу текущего момента.

— Все должно быть в рамках здравого смысла и целесообразности для страны для нашей,— заметил он.— Обычная практика — это взаимность (в отношениях с другими странами.— А. К.). Но мы сегодня живем в особых условиях, и нам нужно думать не о взаимности в классическом смысле этого слова, а о целесообразности для страны при любом нашем действии.

Это речь шла об отмене визового режима для некоторых категорий граждан, желающих въехать в страну.

Была взаимность, будет целесообразность. Все как у людей. Вернее, среди людей.

В конце концов заговорили даже о сборе макулатуры и металлолома: один из участников встречи предложил, раз уж так все хорошо идет, отменить НДФЛ для тех, кто этим занимается. Ведь «крайне важно снизить давление на рынок со стороны нелегальных приемных пунктов». Нет, не прошло благодаря яростному вмешательству министра финансов Антона Силуанова («В целом поддерживаем»,— заявил при этом вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров):

— Владимир Владимирович, я по «минфиночке» скажу! — предупредил, расслабившись, Антон Силуанов.— У нас все-таки уже есть меры, стимулирующие сбор металлолома. И есть специальный налоговый вычет по НДФЛ в размере 250 тыс. за налоговый период!

Вон оно что, говорил тут вид господина Путина, а мы чуть было не поверили.

— То есть можно сдать металлолома в месяц примерно на 21 тыс. руб. и не платить НДФЛ. Вопрос: о каких объемах идет речь? Если объем уплаты НДФЛ больше 250 тыс. руб. в год, тогда это уже бизнес хороший! Поэтому мы очень осторожно относимся к такой инициативе! Что касается макулатуры, то речь идет о макулатуре, которая используется для личного пользования! Не в промышленных масштабах! Накопил газет, пошел, отнес их и так далее…

Почему сразу газет-то? Чуть что — сразу газет…

— Надо, чтобы это не было налоговой лазейкой для сдатчиков металлолома,— заканчивал Антон Силуанов.

По одному этому отрывку можно судить о том, как глубоко закопались участники встречи во всю эту макулатуру.

В какой-то момент Владимир Путин сделал, казалось, отчаянную попытку вырваться на международный уровень решения проблем. Это произошло, когда член «Деловой России» Роман Бокерия начал благодарить его за восстановление прямого авиасообщения с Грузией.

Господин Путин все взял на себя:

— Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение. И связано оно в том числе и с сезоном отпусков (а не с беспрецедентной лояльностью грузинского правительства по отношению к России.— А. К.)… Хотелось поддержать наших граждан, которые любят Грузию, хотят поехать, отдохнуть… Соприкоснуться с природой грузинской, с культурой, с кухней… Откровенно говоря, для меня была полной неожиданностью реакция, которая последовала! Я думал, все скажут: «Ну вот, спасибо, хорошо!» Нет, поднялась какая совершенно непонятная буча по этому вопросу! Очень странная! И честно говоря, неожиданная. А когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили! Что там у них происходит?.. Непонятно…

Вряд ли такой комментарий мгновенно уберет всю возникшую было напряженность.

Встреча закономерно закончилось иван-чаем. Год назад на такой же встрече солировал его дистрибутор, председатель ассоциации «Союз производителей иван-чая» Александр Хлынов, который выступил и теперь.

И в этом тоже виднелась выстраданная режиссура: в конце хотелось добавить лирики и даже романтики. А это, конечно, иван-чай.

— Пишет ваш поклонник из Вологды… Помните иван-чай? — интересовался Алексей Репик у президента.— Если, говорит, не поделюсь с Владимир Владимирычем своим успехом после предыдущей встречи, форум пройдет бессмысленно!

— Получилось ли попробовать? — переспросил вологодский дистрибутор президента.— И как он вам на вкус?!

— Попробовать удалось (Но как вкус, не сказал.— А. К.). А то, чем занимается Репик Алексей Евгеньевич, это называется «скрытая реклама»,— разъяснил господин Путин.

Нет, про всю эту встречу так все-таки нельзя было сказать.

Андрей Колесников