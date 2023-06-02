Льготы для рыбаков не ловятся

Рыбопромышленники просят правительство возобновить субсидирование железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центр страны, остановленное из-за исчерпания лимитов. Мера помогает сглаживать колебания тарифов и поддерживать цены на рыбу, стимулируя поставки на внутренний рынок, указывают участники отрасли. Регуляторы допускают выделение дополнительных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) обратилась к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой увеличить финансирование программы субсидирования железнодорожных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока в центральные регионы РФ. Копия письма президента АДМ Алексея Буглака от 30 мая есть у “Ъ”. В аппарате вице-премьера сообщили, что предложение будет рассмотрено и направлено в профильные ведомства.

Программа субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе запущена в 2021 году в условиях сложностей с экспортом рыбы в Китай из-за ограничений в пандемию. Как пишет господин Буглак, перевозка минтая с Дальнего Востока в центр стоит в среднем 20 руб. за 1 кг — 20–25% отпускной цены на мороженый минтай, поэтому субсидирование тарифа в 6 руб. за 1 кг положительно сказывается на стоимости рыбы на внутреннем рынке. Но, указывает АДМ, Минсельхоз приостановил согласование заявок на перевозку в связи с исчерпанием лимитов.

Как уточняет Алексей Буглак, за первый квартал этого года на внутренний рынок поставлено 71 тыс. тонн минтая, потенциал на весь год — 200 тыс. тонн. В 2022 году в Россию импортировано около 20 тыс. тонн мороженого филе тресковых рыб и 22 тыс. тонн мороженой белой рыбы, и часть этих объемов может заменить российский минтай, указывают в АДМ. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев добавляет, что с 15 июля, после начала лососевой путины, тарифы на перевозки рефрижераторными контейнерами повышаются на 15–30%, в 2020 году рост достигал 75–100%, а субсидирование позволяет сгладить эффект.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев уточняет, что в этом году лимит на перевозку рыбы по субсидии в размере 51 тыс. тонн был исчерпан к середине апреля. По его оценкам, для субсидирования перевозки минтая требуется не менее 500 млн руб., что позволит доставить около 70 тыс. тонн продукции. Пока, указывает господин Зверев, программа финансируется за счет средств самих рыбопромышленников. Как рассказывает эксперт, по данным Росрыболовства, представленных на заседании общественного совета при агентстве 18 мая, с конца 2021 года на субсидию направлено более 1 млрд руб., поступивших в бюджет частично от аукционов по продаже долей квот, в том числе изъятых у пользователей.

По словам управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, увеличение стоимости перевозки минтая повлияет на конечную цену на рыбу, что может привести к снижению спроса и, как следствие, снизить привлекательность внутреннего рынка по сравнению с экспортом. В ОАО РЖД говорят, что субсидирование положительно влияет на объемы перевозок, хотя тариф компании в розничной цене рыбы занимает не более 5–7%. Там говорят, что продолжают фиксировать повышенный спрос на перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока. В январе—апреле перевезено 250,6 тыс. тонн, что на 11,5% больше год к году, а основные объемы идут в Москву и Подмосковье, сообщили в ОАО РЖД.

В середине 2022 года ВАРПЭ также сообщала о приостановке Минсельхозом приема заявок на субсидии на перевозку минтая. Позже министерство возобновило процесс. В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что заявки на перевозку минтая не принимаются с 30 декабря 2022 года ввиду исчерпания лимитов из-за большого количества получателей. В Росрыболовстве также отмечают высокую востребованность программы субсидирования. В начале мая правительство выделило на субсидирование железнодорожных перевозок всего продовольствия еще 2 млрд руб., добавили там. Помимо рыбы, субсидия распространяется на зерно, овощи, масличные и другую продукцию.

Анатолий Костырев, Наталья Скорлыгина