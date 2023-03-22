Свои в треску

Осложнения в отношениях ЕС и РФ не помешали российским рыбопромышленникам нарастить присутствие на европейском рынке. В 2022 году объем поставок увеличился на 18,7%, до 198,8 тыс. тонн, а стоимость экспорта — на 57,6%, до €940 млн. Часть участников рынка считают высокими риски санкций для рыбной отрасли, в связи с чем российская рыба уже торгуется в ЕС с заметным дисконтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Объем экспорта российской рыбы в ЕС в 2022 году вырос на 18,7%, до 198,8 тыс. тонн, а стоимость поставок увеличилась на 57,6%, до €940 млн год к году, говорится в обзоре Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) на основе данных Евростата. Основную долю экспорта заняла треска, формирующая 47% поставок в объеме и 54,7% в деньгах, на продукцию из минтая пришлось 41% и 32,3% соответственно. Крупнейшими покупателями трески стали Нидерланды и Польша, а ключевым импортером минтая в ЕС — Германия, отмечают в ВАРПЭ. В общем импорте рыбы и морепродуктов ЕС в 2022 году в 4,4 млн тонн на РФ пришлось около 4,5%.

Евросоюз считается одним из самых привлекательных мировых рынков для рыбопромышленников, а РФ входит в число основных поставщиков белой рыбы в ЕС наряду с Китаем, Норвегией и США. Президент ВАРПЭ Герман Зверев указывает, что санкции ЕС не коснулись рыбы, но тревожность европейских оптовых компаний и переработчиков в 2022 году была высокой. Покупатели в ЕС формировали запасы белой рыбы, что сказалось на росте закупок из РФ, поясняет он. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников добавил, что после введения Великобританией повышенной пошлины на российскую белую рыбу поставки в эту страну нарастили рыбопромышленники из Норвегии и Исландии, а их долю на рынке в ЕС в свою очередь могли занять российские компании.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев говорит, что росту экспорта в ЕС способствует развитие в РФ глубокой переработки рыбы. По его словам, поставки филе и фарша минтая в ЕС выросли более чем на 50% по каждой категории, помимо Германии, Франции, Нидерландов и Италии, прямые отгрузки филе начались в Данию. Как указывают в ВАРПЭ, филе формирует около 80% поставок минтая в ЕС и примерно 20% экспорта трески, остальное приходится на мороженую рыбу. Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что для производства филе нужно больше сырца и крупная мороженая треска — не менее интересный рынок. «Норебо», по словам Сергея Сенникова, следует стратегии расширения экспортного ассортимента.

Как отмечает Герман Зверев, в этом году Россия может стать лидером по добыче атлантической трески, что в условиях общемирового снижения вылова дает местным компаниям неплохие шансы укрепить влияние в мировом сегменте белой рыбы. Но, указывает он, давление в связи с санкциями продолжит влиять на ситуацию и создавать неопределенность. Спрос на треску остается и прогнозируется высоким, добавляет Алексей Осинцев.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак согласен, что поставки в ЕС для российских предприятий осложняются рисками введения санкций. По его словам, в 2022 году дисконт в связи с этими рисками на российское филе минтая достигал €600 за тонну. По данным EUMOFA, филе минтая из Китая и США в ЕС стоит €3,5–4 тыс. за тонну. Одновременно, говорит господин Буглак, цены на филе минтая в ЕС после двухлетнего роста начали снижаться, а глубина и продолжительность падения может побить антирекорд 2016–2017 годов.

По словам Германа Зверева, Европа — главный потребитель филе минтая в мире и российские предприятия закрепились в этом сегменте в последние годы. Но, считают в ВАРПЭ, именно этот сегмент из-за политической ситуации попадает «в зону риска», потому основной экспортной позицией для российских рыбопромышленников остается мороженый минтай. Как подчеркивает Герман Зверев, при обсуждении возможного ограничения экспорта рыбы из России это необходимо учитывать, так как внутренний рынок не может потребить всю продукцию из минтая.

По словам Сергея Сенникова, если не будет никаких прямых и опосредованных ограничений для российской рыбы, доля рынка ЕС в общем экспорте в 2023 году должна остаться примерно на уровне прошлого года. Алексей Осинцев также отмечает, что, несмотря на сложности, ЕС открыт для российской продукции, а рыбопромышленники работают и над новыми направлениями экспорта. В Минсельхозе отмечали, что для поставок рыбы из РФ прорабатываются рынки африканских и латиноамериканских стран. По данным ВАРПЭ, основными импортерами российской рыбы в 2022 году были Корея, Китай и Япония, закупившие совместно 1,66 млн тонн.

Анатолий Костырев