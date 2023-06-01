Президент Украины Владимир Зеленский приехал на саммит в Молдавии

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдавии.

Участие господина Зеленского в форуме, который проводится в шато винодельни Castel Mimi неподалеку от Кишинева и всего в нескольких десятках километров от границы с воюющей Украиной, заранее не анонсировалось. Его передвижения засекречены, и о визитах становится известно уже по факту.

Нынешний саммит ЕПС — второй после создания форума в 2022 году. Первый саммит проводился в Праге. ЕПС было создано по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для улучшения коммуникации между странами европейского континента и обсуждения их лидерами ключевых проблем. На фоне масштабного российско-украинского конфликта главной темой саммита в Чехии, как и нынешнего форума в Молдавии, является безопасность.

В ЕПС участвуют все страны Евросоюза, а также государства, не являющиеся членами ЕС. В саммите в Молдавии участвует полсотни высокопоставленных чиновников — президенты и главы правительств, а также руководство Евросоюза.

Во время саммита также состоятся переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьером Николом Пашиняном.

Подробнее о саммите — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Владимир Соловьев