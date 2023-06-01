На Кубани объем промпроизводства за год вырос на 10%

Объем промышленного производства Кубани за первые четыре месяца 2023 года вырос на 10,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Наибольший рост продемонстрировали отрасли легкой промышленности, области медицины ми фармацевтики, производители изделий из металла, резины и кожи. Почти в два раза выросли объемы производства текстиля, в полтора — металлических изделий.

«За этот же период промышленные предприятия отгрузили свою продукцию на 139,7 млрд руб. Также обеспечили налоговые поступления в краевой бюджет в сумме более 6 млрд руб. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 11,6%»,— отметил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

В настоящее время в крае насчитывается не менее 7 тыс. промышленных производств. Из них 1,2 тыс. — средние и крупные предприятия. На производствах в крае трудятся около 72 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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