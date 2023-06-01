Bloomberg: застройщики Вьетнама заморозили около 1200 проектов из-за кризиса на рынке недвижимости

Как сообщает Bloomberg, застройщикам Вьетнама пришлось заморозить уже около 1,2 тыс. проектов из-за проблем с финансированием. Общая стоимость этих проектов оценивается в $34 млрд.

«Замороженными оказались огромные ресурсы, и мы не знаем, как долго они пробудут в таком состоянии,— цитирует агентство заявление Ассоциации недвижимости Вьетнама.— Эти приостановленные проекты не создают дополнительной ценности для общества, но приводят к многочисленным последствиям».

Как отмечает агентство, кризис на рынке недвижимости Вьетнама был спровоцирован излишней закредитованностью застройщиков, а также пандемией COVID-19, которая обрушила спрос на жилье, и введением строгих антикоррупционных мер правительством страны.

По данным Министерства строительства Вьетнама, кризис недвижимости затронул уже более 1,8 тыс. застройщиков, в первом квартале уже 340 компаний были вынуждены подать заявления о банкротстве. При этом, по данным Главного статистического управления страны, за первые пять месяцев текущего года количество обанкротившихся строительных компаний в стране достигло уже 554, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А количество новых зарегистрированных строительных компаний упало на 61,4% за тот же период.

Кирилл Сарханянц