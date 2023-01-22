Сомнительные схемы «Ювентуса» отлились в потерянные очки

Самый знаменитый итальянский клуб «Ювентус» во второй раз в нынешнем веке серьезно пострадал из-за громкого скандала с коррупционным оттенком. Федерация футбола Италии (FIGS) лишила его 15 очков, набранных в текущем чемпионате страны, признав клуб, который еще в конце прошлого года на волне очередного кризиса покинули практически все руководители, виновным в целом ряде нарушений. Это и создание фиктивной бухгалтерской отчетности, и искусственное завышение стоимости активов, и манипулирование фондовым рынком, и использование серых схем при выплатах денежных компенсаций. Санкции, нанеся туринцам серьезный репутационный ущерб, фактически поставили крест на их надеждах на успешное выступление в национальном первенстве, отбросив с третьего места в таблице в хвост первой десятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Giorgio Perottino / Reuters Фото: Giorgio Perottino / Reuters

Главным футбольным событием минувшего уикенда стало решение Федерации футбола Италии лишить «Ювентус» 15 очков, заработанных в текущем первенстве, а также применить санкции к 11 бывшим и действующим руководителям клуба. Все они получили различные сроки отстранения от футбольной деятельности. Покинувшие свои посты еще в октябре прошлого года президент и генеральный директор клуба Андреа Аньелли и Маурицио Арривабене — по два года дисквалификации, ушедший одновременно с ними вице-президент Павел Недвед — восемь месяцев, работавший спортивным директором в «Ювентусе», а сейчас занимающий аналогичную должность в английском «Тоттенхеме» Фабио Паратичи — 30 месяцев, а Федерико Керубини, которому достался пост господина Паратичи,— 16 месяцев.

Этот вердикт был кульминацией чрезвычайно громкого скандала, недавно разразившегося в итальянском футболе. Он стал итогом масштабного расследования, инициированного еще в 2020 году. В нем были задействованы как правоохранительные органы Италии, так и спортивные структуры, а также структуры, регулирующие деятельность финансового рынка. В апреле прошлого года под подозрение в совершении нарушений, согласно переданному федеральной прокуратуре отчету наблюдательной комиссии Серии A, высшего итальянского дивизиона, попали 11 ее клубов.

Однако в итоге практически все фигуранты расследования были оправданы. Исключение составил только самый знаменитый итальянский клуб, который в конце прошлого года на волне кризиса сменил совет директоров.

Обвинения в его адрес основывались в том числе на результатах обысков, проведенных в клубных офисах в Турине и Милане, в результате которых, например, была изъята так называемая черная книга Фабио Паратичи, и на прослушивании телефонных разговоров функционеров — прежде всего Андреа Аньелли. Они позволили FIGS утверждать, что «Ювентус» в последние годы совершил огромное количество «злонамеренных» нарушений. К ним относятся создание фиктивной бухгалтерской отчетности, завышение стоимости активов, манипулирование фондовым рынком (акции клуба находятся в обращении на бирже) с целью ввести в заблуждение инвесторов, использование серых схем при выплатах денежных компенсаций. Целью всех этих действий являлось, скажем, сокрытие реальных проблем «Ювентуса», обострившихся в период пандемии коронавируса, повышение привлекательности отчетности или приведение его активов в соответствие с принципами финансового fair-play (FFP), игнорирование которых может вылиться в санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), с помощью нелегальных или по крайней мере сомнительных схем.

К таковым относится в первую очередь активно применявшаяся клубом, по версии следствия, практика «амортизации» стоимости игроков в виде списания затрат на их приобретение постепенно, по мере сокращения срока личного контракта. Она генерировала «мифический» прирост капитала. В этом смысле показательной для следствия являлась, судя по всему, сделка 2020 года с «обменом» Миралема Пьянича на футболиста «Барселоны» Артура.

Фактически «Ювентус» доплатил каталонцам за бразильца €16 млн, но благодаря амортизации, «переносу» расходов на будущее смог записать в актив более €40 млн.

Кроме того, следствие посчитало «инфляционными», то есть проведенными по завышенной цене благодаря «личным» отношениям, некоторые трансферы клуба — допустим, те, благодаря которым он приобрел у «Сассуоло» и «Аталанты» Мануэля Локателли и Деяна Кулушевски.

В общей сложности к «подозрительным» итальянская прокуратора относит свыше 20 сделок «Ювентуса». Она предполагает, что «искусственная выгода» от них, то есть тот самый фиктивный прирост капитала, составила в период с 2018 по 2022 год €216 млн.

Отдельная большая часть расследования посвящена «манипулированию» экономией на зарплатах. В разгар пандемии «Ювентус» объявил о том, что его футболисты согласились пожертвовать контрактными выплатами за четыре месяца. Это позволяло «Ювентусу» сэкономить €90 млн. Между тем по факту клуб не заплатил игрокам лишь за месяц, остальные деньги были выплачены «в конверте» позже. Так что в действительности он сэкономил не более €22 млн.

Наконец, есть отдельная глава, посвященная выступавшему за «Ювентус» с 2021 по 2022 год пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Следствие уверено, что часть его зарплаты также была серой.

«Ювентус» уже второй раз в нынешнем веке вляпался в грандиозную коррупционную историю. Впервые это случилось в 2006 году. Речь идет о скандале, известном как Calciopoli. Тогда за подкуп судей были наказаны шесть клубов, но «Ювентус» пострадал сильнее всех. Его сослали во второй по рангу дивизион и лишили двух чемпионских титулов.

Очередные санкции выглядят на фоне санкций 17-летней давности относительно мягкими. «Ювентус», правда, из-за них упал с третьей строчки в турнирной таблице чемпионата Италии в хвост топ-десятки и практически распрощался с надеждами занять в первенстве высокое место после двух подряд провалов в виде финиша на четвертой позиции. Но он во всяком случае сохраняет надежду на другие трофеи — в Кубке Италии, Лиге Европы — и может не опасаться рухнуть в Серию B.

Впрочем, точка в расследовании еще, возможно, не поставлена, потому что свое собственное вполне может открыть тот же UEFA.

FIGS потребовала распространить индивидуальные санкции в отношении менеджеров клубов на соревнования как под его эгидой, так и под эгидой Международной федерации футбола (FIFA).

При этом «Ювентус» уже объявил о том, что сам будет оспаривать решение национальной федерации в Олимпийском комитете Италии (CONI). В клубном заявлении отмечается «разница» в «подходе» в отношении туринцев по сравнению с подходом к другим командам, фигурировавшим в расследовании. Вердикт «Ювентус» охарактеризовал как «вопиющую несправедливость», из-за которой пострадали «миллионы болельщиков».

Алексей Доспехов