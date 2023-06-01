Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Курганской области эвакуируют село из-за природного пожара

В селе Сосновка Каргапольского округа Курганской области объявлена эвакуация из-за природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Природный пожар в окрестностях сел Сосновка и Твердыш начался днем 1 июня. «Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш нет. Объявленная эвакуация в Сосновке — превентивная»,— сообщают представители правительства Зауралья.

Администрация муниципалитета подготовила автобусы. При необходимости пункты временного размещения будут развернуты в Кособродском профессиональном техникуме в поселке Красный Октябрь и лагере «Лесная республика» в селе Тагильское.

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, пожар ликвидируют 85 человек и 33 единицы техники. Также в тушении задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Юлия Гарипова, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...