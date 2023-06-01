В Курганской области эвакуируют село из-за природного пожара

В селе Сосновка Каргапольского округа Курганской области объявлена эвакуация из-за природного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

Природный пожар в окрестностях сел Сосновка и Твердыш начался днем 1 июня. «Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш нет. Объявленная эвакуация в Сосновке — превентивная»,— сообщают представители правительства Зауралья.

Администрация муниципалитета подготовила автобусы. При необходимости пункты временного размещения будут развернуты в Кособродском профессиональном техникуме в поселке Красный Октябрь и лагере «Лесная республика» в селе Тагильское.

По данным ГУ МЧС России по Курганской области, пожар ликвидируют 85 человек и 33 единицы техники. Также в тушении задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

Юлия Гарипова, Челябинск