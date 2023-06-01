«Китайцы» завоевывают доверие

В мае 2023 года спрос на легковые автомобили из Китая на первичном рынке в Челябинской области вырос в 4,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По машинам с пробегом из КНР увеличение составило 40,2%. Средняя цена нового китайского автомобиля составила 2,73 млн руб., подержанного — 630 тыс. Ощутимый рост спроса на новые и подержанные машины из КНР отмечается в целом по России. Основными причинами этого эксперты видят низкий объем предложения на первичном автомобильном рынке из-за ухода большинства зарубежных брендов, а также повышение доверия к китайским маркам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди китайских марок Geely стала наиболее популярной у жителей региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Среди китайских марок Geely стала наиболее популярной у жителей региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Челябинской области значительно вырос спрос на легковые автомобили из Китая. В мае 2023 года интерес к новым моделям увеличился в 4,2 раза по сравнению с маем прошлого года. Спрос на китайские автомобили с пробегом вырос на 40,2%. Такие данные представлены в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена новых китайских автомобилей в мае в Челябинской области составила 2,73 млн руб., подержанных — 630 тыс. руб. Наиболее востребованной моделью на первичном рынке региона стал Geely Coolray с долей 17,6% в структуре спроса машин из КНР. Средняя цена кроссовера составила 2,66 млн руб. Следом идут FAW Bestune T77 (7,3%) и JAC J7 (6,2%). В среднем эти модели стоят 2,22 млн руб. и 2,15 млн руб. соответственно. Замыкают список два кроссовера Geely Tugella (6%) и Atlas Pro (5,9%). Доля китайских моделей в общем объеме предложения новых автомобилей превысила 31%. Годом ранее было почти 17%.

Среди китайских автомобилей с пробегом самым популярным в регионе в мае стал Chery Tiggo T11 с долей в структуре спроса 11,5%. Средняя цена модели оценивается в 395 тыс. руб. В список востребованных вошли Lifan X60 (8,5%) и Lifan Solano (8,1%). В среднем эти модели стоят 600 тыс. руб. и 265 тыс. руб. соответственно. Также востребованными оказались Geely MK (7,6%) и его внедорожная версия Geely MK Cross (4,9%). Их средняя цена составляет 180 тыс. руб. и 255 тыс. руб. соответственно. В структуре предложения машин с пробегом в Челябинской области доля моделей из КНР за год выросла не так существенно, как по новым: с 2% до 3,3%.

В целом по России спрос на новые китайские автомобили на «Авито» в мае вырос в 4,1 раза по сравнению с тем же месяцем в 2022 году. Интерес к машинам с пробегом из КНР увеличился на 51,8%. Доля китайских моделей на первичном рынке РФ за год выросла с 11,2% до 41,2%. В структуре предложения машин с пробегом показатель увеличился с 2% до 3%.

«Количество объявлений о продаже автомобилей китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия покупателей. Согласно результатам проведенного в августе 2022 года опроса, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейской машине с пробегом»,— отмечают эксперты «Авито Авто».

Позицию авторов исследования разделяет президент Ассоциации челябинских автомобильных дилеров Александр Рулевский. По его словам, отношение к китайским автомобилям за последние годы изменилось в лучшую сторону. «Потребитель стал более адекватно воспринимать машины из КНР. Нужно понимать, что уровень китайских автомобилей за последние 20 лет значительно вырос. Сейчас по большинству характеристик они не уступают европейским, корейским и японским брендам. А с точки зрения дизайна некоторые модели из КНР даже превосходят конкурентов из других стран»,— отмечает Александр Рулевский. По его мнению, рост спроса на китайские автомобили в том числе связан с ограниченностью предложения на первичном рынке, возникшего из-за ухода зарубежных брендов.

«По большому счету у моделей из КНР сейчас нет конкурентов: в отличие от ввозимых по параллельному импорту машин, на них действует гарантия, что важно для потребителей. Пока китайским автомобилям не появится альтернативы, интерес к ним будет только расти»,— отмечает господин Рулевский.

По словам генерального директора автомобильного холдинга «Планета авто», который, в том числе, представляет бренды Chery, Exeed, Geely, Changan, FAW, Андрея Кольцука, интерес к китайским автомобилям прежде всего связан с отсутствием выбора на первичном рынке. «Из новых автомобилей сегодня завозятся только китайские модели. Поэтому значительного выбора на первичном рынке у потребителей практически нет. Среди китайских машин наиболее популярны модели марок Chery, Haval и Geely. Добавлю, что качество выпускаемых сегодня китайских автомобилей достаточно хорошее»,— комментирует Андрей Кольцук.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечет, что спрос на китайские модели растет с расширением предложения по моделям и цене. «Полагаю, что в текущем году спрос на китайские автомобили продолжит рост, так как альтернатива им пока невелика. При этом число поступающих в РФ моделей из КНР растет, среди них появляются более бюджетные модели. Также Китай старается локализовать производство своих машин в России, что позволит снизить их конечную стоимость для потребителя»,— поясняет Владимир Чернов.

Михаил Бычков