Учредитель «Синтез-Ойла» планирует строительство маслобойного производства в Рамонском районе

В Рамонском районе Воронежской области вблизи поселка Комсомольский планируется строительство маслобойного производства, для этого для трех участков общей площадью около 3 га меняется категория земель из сельскохозяйственной в категорию земель промышленности, энергетики , транспорта. Это следует из постановления правительства Воронежской области. Изменения подготовлены по заявлению бизнесмена Виталия Каменского в целях «размещения объектов маслобойного производства и хранения сельскохозяйственной техники».

По данным публичной кадастровой карты, больший из трех участков площадью 2,5 га находится в частной собственности, его кадастровая стоимость до смены категории назначения оценивалась в 150 тыс. руб.

Виталий Каменский - учредитель и бывший владелец ООО «Синтез Ойл» в Репьевском районе Воронежской области. Компания занимается производством кормов, жирных кислот и лецитина. С 2019 года 100% компании принадлежит Михаилу Шестакову. Сейчас Виталий Каменский является учредителем ООО «Платон», занимающегося арендой и управлением имущества. Компания имеет тот же адрес регистрации, что и «Синтез Ойл».

В 2019 году общественная организация «В защиту Черноземья» попросила министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина провести проверку «Синтез-Ойл» из-за «масштабного химического загрязнения».

Владимир Зоркий