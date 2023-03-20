В Краснодар поставили первый из 60 новых троллейбусов

В Краснодар поступил первый из 60 новых троллейбусов производства ОАО «Белкоммунмаш». Его купили за счет средств из краевого и местного бюджетов, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новый троллейбус будет ходить по маршруту №4 «Ж/д вокзал „Краснодар-I“ - ул. Круговая». Сейчас на нем работают 10 единиц транспорта. После первой поставки, которая должна завершиться до конца марта, их количество увеличится почти вдвое, а маршрут будет продлен до Немецкой деревни.

Всего в марте поступит 20 единиц электротранспорта, до конца августа – еще 40. Из 60 троллейбусов 38 будут с увеличенным запасом автономного хода. По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, около 20 единиц пойдут на замену старого подвижного состава, остальные добавят к существующим маршрутам для выпуска на линию большего количества транспорта.

Новые троллейбусы имеют запас автономного хода 20 км. Они оснащены современными системами кондиционирования, видеонаблюдения и «Говорящий город», а также предназначены для перевозки в том числе маломобильных пассажиров.

В конце ноября 2022 года был утвержден проект концессии по строительству трамвайных линий в восточной части Краснодара, еще одно концессионное соглашение касается строительства трамвайной линии в районе Западного Обхода. При их реализации в Краснодар до 2027 года поступят еще 100 трамваев.

Татьяна Ручкина

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