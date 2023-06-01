Госдума одобрила законопроект об упрощении официального трудоустройства для подростков

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, которым предлагается частично отменить обязательность согласия органов опеки на трудоустройство подростков, достигших 14 лет. Для заключения трудового договора будет достаточно согласия одного из родителей либо законного представителя.

Однако в соответствии с изменениями, которые предлагается внести в Трудовой кодекс, трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как и ранее, будет осуществляться только при согласии органов опеки. Его будут отправлять работодателю через портал госуслуг.

Утверждать рекомендованные для подростков места работы будет Минтруд по согласованию с Минздравом. Согласно поправкам, проверки соблюдения работодателями требований трудового законодательства будут проводить только на основании жалоб от самого подростка или же его законного представителя.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что, согласно исследованию, проведенному в 2021 году ВЦИОМом, 91% школьников старших классов хотели бы подрабатывать во время летних каникул. По данным исследований Общероссийского народного фронта и Российского движения школьников, начать работать до достижения 18 лет готовы девять из десяти подростков.

«В условиях экономического санкционного давления недружественных Российской Федерации государств работа, а значит, доход подростка — это еще и финансовая поддержка семьи, воспитание в нем чувства ответственности»,— говорится в пояснительной записке.

Рынок труда в России существенно помолодел, и на работу вышли подростки. По данным Минэкономики, летом 2022 года в качестве самозанятых было зарегистрировано 77 тыс. человек, которым от 14 до 18 лет.

Подробнее о том, почему бизнес начал нанимать на работу несовершеннолетних самозанятых,— в материале «Ъ FM» «Подростки захватывают рынок труда».

Милена Костерева