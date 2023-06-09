Молодежный пад-тай

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Twin Tigers

Фото: Twin Tigers Twin Tigers

Фото: Twin Tigers

Twin Tigers

Нежданный бун рьеу

Азиатский Twin Tigers в «Депо» на Лесной отлично приспособился к окружающей среде. С одной стороны, стилистику нового ресторана — яркую, молодежную, с ироничными атрибутами паркинга в интерьере и энергичными фиолетовыми и ярко-желтыми цветовыми акцентами — умело зарифмовали с урбанистическим антуражем фуд-молла. С другой стороны, ему же себя и противопоставили: у Twin Tigers отдельный вход, своя летняя веранда и собственные туалетные комнаты, что делает заведение полностью автономным. Витрина take away при этом выходит на одну из линий «Депо», доставка на дом, разумеется, тоже действует. Таким образом, Twin Tigers постарался заранее просчитать все особенности локации и максимально их использовать. Среди корнеров и ресторанов на территории «Депо» азиатских заведений предостаточно, но Twin Tigers решил занять свою нишу в возрастной категории 20–25 лет — отсюда и разудалый интерьер, и непринужденный персонал сплошь студенческого возраста, и меню с четко продуманной навигацией — все блюда расписаны по разным географическим направлениям: Китай, Вьетнам, Таиланд, Тайвань. Деление это, впрочем, весьма условно и служит скорее развлечением, чем обучением. За кухню отвечает бренд-шеф Никита Рендино, известный в Москве по проектам Lucky Group — Lucky Izakaya bar и Т1. В новом проекте от утонченно-премиального стиля Lucky нет ровным счетом ничего. Еда тут очень понятная, довольно острая, в меру пряная, достаточно энергичная. При этом меню нисколько не претендует ни на национальную аутентичность, ни на авторскую оригинальность. Каждая позиция в нем — узнаваемый хит, не раз испробованный в Москве, будь то битые огурцы (350 руб.), спринг-роллы с креветками (590 руб.), сэндвичи бан ми с фрикадельками (750 руб.) или кукуруза темпура (490 руб.). Помимо всевозможных закусок в меню есть обширный раздел лапши, риса и пельменей, где самыми примечательными позициями стали сытнейшая пшеничная лапша с говяжьими щечками и желтком (790 руб.) и пад-тай из бататной лапши с бок-чой, морепродуктами и омлетом (850 руб.). В разделе основных блюд — шашлычки сатай и разные карри — желтый (750 руб.), красный с говядиной и личи (790 руб.) и зеленый с морепродуктами (850 руб.). Среди супов, помимо обязательного для Москвы том яма (890 руб.), стоит обратить внимание на концентрированный насыщенный бун рьеу (750 руб.), который варится 14 часов на говяжьей кости и заправляется томленой говядиной, яичной лапшой, зеленым маслом, шисо и устричным соусом (750 руб.), и похмельный ремпан (он же лакса) с морепродуктами (790 руб.). Акцент на супы в Twin Tigers не случаен, ведь большое внимание тут уделяется коктейлям, а там, где бар работает во всю мощь, рано или поздно пригождаются пряные азиатские супы. Коктейлей в карте всего семь, причем в сквозной нумерации отсутствует цифра 4 — «несчастливая» в Китае. Миксы, разумеется, тоже тематические — на базе сётю и сакэ, с матча, молочным улуном, горохом, лавандой, эвкалиптом, фиалкой, томатом и клубникой. Для женской молодежной аудитории предназначены tigers tea — печенье орео, манго/ жасмин/ зеленый чай, матча / кокос — все они стоят по 400 руб. и подаются с тапиокой. Не обошлось в новом азиатском ресторане и без кальянов — локация в «Депо» и тут внесла свои коррективы.

Twin Tigers (3,5 / 5) Лесная улица, 20, строение 3, +7 (991) 648-61-98

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Квартира с видом»

Фото: Квартира с видом «Квартира с видом»

Фото: Квартира с видом

«Квартира с видом»

Превосходная утиная ножка конфи

На месте Aprоl bar открылась «Квартира с видом» на Замоскворечье с высоты пятого этажа — архитектор Валерий Лизунов и ресторатор Анжела Моисеева успешно перезапустили один из своих баров в районе Пятницкой, сделав упор на достойную кухню и всевозможные культурные развлечения на крыше, где работает полноценная летняя веранда. Из версии Aprоl сохранился только огромный барельеф Давида на потолке — узнаваемый арт-объект, который приглашенные художники будут использовать в качестве натуры. В неприкосновенности остались также длинная барная стойка и панорамное остекление, но и они теперь несут новую смысловую нагрузку: Валерий Лизунов умело загримировал очередной московский бар под артистический берлинский лофт в стиле 1960-х — обжитой, уютный и по-домашнему небрежный. «Квартиру» обставили старой штучной мебелью, зонировали живой зеленью и напольными светильниками и оснастили музыкальным и световым оборудованием — для регулярных диджей-сетов по выходным. На крыше к тому же планируются летние джазовые концерты, а в основном зале — кинопоказы и музыкальные читки. Впрочем, все запланированные активности кажутся не столь уж и важными, учитывая уровень кухни «Квартиры с видом». Шеф-повар Никита Овчинников, открывавший в прошлом году итальянский бар-ресторан Gigi, хорошо прочувствовал новую концепцию и готовит душевную домашнюю еду в средиземноморском стиле — без затей, но с учетом всех базовых французских и итальянских техник. На утиную ножку конфи с картофельно-трюфельным пюре и конфитюром из лука-шалот (890 руб.) стоит приходить специально — вне зависимости от прочих развлечений, потому как такое исполнение конфи и пюре уже является полноценной культурной программой. Масло noisette к хлебу — еще один милый реверанс шефа в сторону французской кухни, который точно не останется незамеченным для тех, кто ценит старую добрую классику. Стоит также отметить «уютную» ручную пасту — с вонголе (520 руб.), песто и старчателлой (560 руб.) и качо-э-пепе (620 руб.), римскую пиццу «Четыре сыра» (890 руб.) и мортаделлу с цукини и фисташками (790 руб.) и говяжью щеку с полентой и горгонзолой (990 руб.). «Бабушкина» итальянская еда в «Квартире с видом» таит в себе столько же профессионального опыта и знаний, как и «незатейливый» home-дизайн Валерия Лизунова.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram