Volvo показала тизер салона кроссовера EX30

Компания Volvo показала тизер салона нового кроссовера EX30, который станет самым компактным электромобилем в линейке бренда.

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Особенностью новинки станет необычная архитектура передней панели, в которую на всю ширину будут встроены динамики аудиосистемы Harman Kardon, перенесенные туда из панелей дверей. Бардачок интегрируют в центральную часть передней панели, а кнопки управления стеклоподъемниками с дверей перенесут на центральный тоннель.

На центральном тоннеле появится трансформируемый бокс для хранения вещей с интегрированной полкой для сумки, выдвижными подстаканниками и емкостями для мелочей. Для задних пассажиров предусмотрены отдельные ящики в боксе и специальные карманы для смартфонов в передних креслах.

Новый EX30 будет иметь единственный экран в салоне — вертикальный 12,3-дюймовый дисплей в центре передней панели — на который также станут выводиться данные приборов. Для дисплея создана специальная тема, снижающая нагрузку на глаза во время ночных поездок. Предусмотрена поддержка сотовой связи 5G, работа с сервисами Google и беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay.

Для электромобиля заявлена отделка переработанной джинсовой тканью, переработанным пластиком, декор льном, шерстью и текстилем из переработанного пластика. Декоративные панели выполнены из инновационного материала Nordico, который сделан из переработанных пластиковых бутылок и дерева из запланированных к вырубке лесов в Швеции и Финляндии.

Детальная информация о новом Volvo EX30 будет представлена во время официальной презентации модели, намеченной на 7 июня.

Максим Вершинин

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