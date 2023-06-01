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Коммерсантъ FM
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В мае ФТС перечислила в бюджет России 545 млрд рублей

По итогам мая Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в бюджет России 545 млрд руб., сообщил врио главы ФТС Руслан Давыдов. Всего с января по май поступления в бюджет за январь—май составили 2,325 трлн руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас май в этом году получился весьма удачным. Мы собрали платежей на 545 млрд руб. за май месяц, это больше планового задания почти на 40 млрд руб. Что самое важное — переломили тенденцию, то есть мы в январе—апреле отставали от графика платежей, а в мае произошел рост платежей. В первую очередь за счет импорта»,— сказал господин Давыдов в разговоре с журналистами (цитата по «Прайму»).

Руслан Давыдов также сообщил, что с январь по май общий объем поступлений составил 2,325 трлн руб. Он отметил, что эта сумма «несколько меньше планового задания». Господин Давыдов добавил, что «не хотел драматизировать ситуацию».

В середине мая Минфин опубликовал данные, из которых следует, что в апреле дефицит бюджета составил более 1 трлн руб. Всего за январь—апрель дефицит бюджета вырос уже до 3,424 трлн руб., что больше годового плана для этого показателя в 2,925 трлн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дефицит прирос триллионом».

Олеся Павленко

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