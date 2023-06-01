Агента «Легиона» взяли на переписке

Суд в Хабаровском крае вынес решение об аресте Вячеслава Михалева, докера стивидорной компании в порту Ванино, которого ФСБ подозревает в подготовке терактов на транспортной инфраструктуре. По версии УФСБ по региону, около года назад фигурант вступил в образованную на Украине и запрещенную на территории РФ организацию «Легион "Свобода России"». Арестант водворен в ИВС Совгавани до 30 июля, ему грозит до 20 лет заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В порту Ванино выявлен потенциальный диверсант украинской террористической организации «Легион "Свобода России"» (запрещена в РФ в конце апреля), сообщил «Ъ» источник в ФСБ. Оперативные мероприятия проводились сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю совместно с угрозыском транспортной полиции. Им оказался местный житель, докер-механизатор АО «Ванино Транс Уголь» Вячеслав Михалев.

По данным источника, 29-летний Михалев ранее был судим за использование поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Вячеслава Михалева задержали в начале недели после получения информации о его вероятной причастности к планируемой диверсионной деятельности на территории Ванинского района. 29 мая следователи УФСБ возбудили уголовное дело об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). 30 мая горсуд Советской Гавани арестовал фигуранта на два месяца.

Как установлено в ходе оперативной работы, с октября 2022 года посредством мессенджера Telegram Михалева приняли в «Легион "Свобода России"». По данным источника, среди поставленных перед фигурантом задач предположительно был вывод из строя железнодорожных путей на участке Комсомольск-на-Амуре—Советская Гавань, а также иной транспортной инфраструктуры и критически важных объектов.

«С целью конспирации Михалев В. С. активно совершал очистку чатов используемого ТГ-канала, однако в момент доставки в линейный отдел 29 мая в 8:30 в принадлежащем ему мобильном телефоне была обнаружена в мессенджере группа «Легион "Свобода России"». В чате в тот день им были предоставлены куратору группы сведения об изучении местности, приобретении экипировки, а также о готовности приступить к активным действиям»,— сообщил источник. С его слов задержанный активно пересылал видео из группы своим знакомым, призывал к противодействию вооруженным силам РФ.

В ходе обысков в квартире были обнаружены и изъяты разгрузочный жилет, маскировочный плащ, тактический рюкзак, карты, планы, схемы местности.

Также установлено, что в 2022 году подозреваемый по электронной почте направил кураторам документы, подтверждающие его гражданство РФ, а также указал его разведывательные возможности. Какими именно особыми разведывательными возможностями обладал портовый докер, источник не раскрывает.

Арестованный водворен в районный ИВС. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

АО «Ванино Транс-Уголь» (входит в группу «Колмар») в рамках спецрежима свободного порта реализует проект строительства терминального комплекса для перевалки добываемого в Якутии угля в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке. Проект оценивается в 31,2 млрд руб. Первая очередь с проектной мощностью перевалки 12 млн т в год введена в сентябре 2020 года. Всего на предприятии работает 600 человек.

Эрнест Филипповский, Хабаровск