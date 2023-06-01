Экс-президент Бразилии приговорен к девяти годам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег

Верховный суд Бразилии приговорил экс-президента страны Фернанду Афонсу Колора ди Мелу к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы за коррупцию и отмывание денег, сообщает Reuters. Неделей ранее Колор ди Мелу был признан виновным в получении взяток на общую сумму $4 млн от подразделения государственной нефтяной компании Petrobras в 2010–2014 годах, когда он был сенатором от штата Алагоас.

Фернанду Афонсу Колор ди Мелу был первым избранным президентом Бразилии после периода военной диктатуры. Он победил на выборах 1989 года, будучи кандидатом от Партии национальной реконструкции. На посту президента он запустил программу рыночных реформ и приватизации. Однако долго руководить страной у него не получилось: начались обвинения в коррупции, масштабные расследования, после которых в отношении президента была начата процедура импичмента. Не дожидаясь окончательного решения, Колор ди Мелу подал в декабре 1992 года в отставку.

Из-за запрета в течение определенного срока заниматься политикой, экс-президент только в 2006 году смог стать сенатором от штата Алагоас. В 2015 году Генеральная прокуратура Бразилии предъявила ему обвинения в коррупции и отмывании денег, однако он оставался сенатором до февраля 2023 года. В вынесенном на прошлой неделе приговоре указывается, что в обмен на взятки от подразделения Petrobras Колор ди Мелу «периодически» организовывал заказы для некоей строительной компании. Сам экс-президент пока не прокомментировал решение Верховного суда. После вынесения приговора на прошлой неделе адвокаты Колора ди Мелу заявили, что их подзащитный «не совершал никаких преступлений», и выразили уверенность в том, что обвинения с него будут сняты.

Алена Миклашевская