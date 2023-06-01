«Авиалесоохрана» снизила риски пожарной опасности в лесах Черноземья в прогнозах на июнь

ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза) опубликовала предварительный прогноз «превышения среднемноголетних значений пожарной опасности» в лесах России на июнь 2023 года. Прогноз составляется на основании гидрометеорологических данных, данных долгосрочных прогнозов температуры и осадков и «многомерного корреляционного анализа».

В ЦФО в июне повышенная вероятность пожаров прогнозируется только в северной части Тверской области и в северо-западной части Смоленской.

Ранее, в опубликованном в конце марта прогнозе на весь пожароопасный период 2023 года, высокие риски в июне прогнозировались в том числе в Белгородской, Курской, Орловской областях, а также на западе Воронежской и Липецкой. «Вероятностный» прогноз корректируется ежемесячно.

Какие прогнозы пожароопасности в макрорегионе давала «Авиалесоохрана» весной 2023 года — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин