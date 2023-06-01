Сбежавшему от мобилизации в Казахстан майору запаса не удалось обжаловать приговор

Сегодня 2-й Восточный окружной военный суд признал законность приговора в отношении майора запаса Михаила Жилина, осужденного на 6,5 лет колонии за дезертирство в период мобилизации и незаконное пересечение госграницы. Как рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе суда, в апелляционной жалобе защита просила снизить Михаилу Жилину наказание, но получила отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в сентябре 2022 года, опасаясь оказаться в зоне специальной военной операции (СВО), он распродал недвижимость и, сказав на службе, что болен, выехал с семьей в Казахстан, где и был задержан пограничниками 27 сентября 2022 года. В последующем майора выдали российским властям. Михаила Жилина конвоировали в СИЗО Алтайского края и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации) и ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Уголовное дело рассматривалось в Барнаульском гарнизонном военном суде, который 20 марта 2023 года назначил Михаилу Жилину назначили шесть с половиной лет в колонии строгого режима и лишили звания майора.

Военсуд отнесся к обвиняемому со снисхождением, поскольку санкция статьи УК о дезертирстве предусматривает заключение на срок до 15 лет. На благосклонность суда могло повлиять то, что Михаил Жилин признал вину и раскаялся.

Жена Михаила Жилина Екатерина, которая сейчас проживает за границей, ранее рассказывала СМИ, что после объявления о частичной мобилизации семья решила покинуть страну. Екатерина Жилина с двумя детьми на автомобиле въехала в Казахстан через официальный пограничный пункт. Муж, который ни разу не был за рубежом и даже не имел загранпаспорта, обошел его через лес. В последующем жена забрала его в условленном месте.

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Илья Николаев