На Дальнем Востоке произошло три землетрясения

С начала дня на Сахалине произошло два землетрясения. Первое магнитудой 3,5 произошло в 9:44 (1:44 мск), сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Второе землетрясение магнитудой 3,3 зафиксировали в 10:16 (2:16 мск), рассказали «РИА Новости» в региональном филиале Единой геофизической службы РАН. Еще одно землетрясение, по данным Единой геофизической службы РАН, произошло в 14:01 (5:01 мск) на Камчатке, его интенсивность — 6,4 балла.

Как уточнили в МЧС, первое землетрясение на Сахалине зарегистрировали в 7 км восточнее села Рощино, на территории села Онор. Жертв и разрушений из-за подземных толчков не было. Эпицентр второго землетрясения, по словам начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, находился в 18 км юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. Очаг подземных толчков был на глубине 7 км. Эпицентр третьего за день землетрясения зафиксировали в 118 км юго-восточнее Усть-Камчатска.

Милена Костерева