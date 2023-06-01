«Авито Недвижимость»: однокомнатная квартира на первичном рынке обойдется россиянам в 78 месячных зарплат

«Однушка» на первичном рынке в среднем обойдется россиянам в зарплату за 78 месяцев или 6,5 лет работы при средней стоимости в 5,1 млн руб. и усредненной зарплате в 65,3 тыс. руб. На вторичном рынке — в зарплату за 57 месяцев или 5 лет работы при средней стоимости квартиры в 3,7 млн рублей. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

По данным сервиса, быстрее всего однушку на вторичном рынке можно купить в Тюмени — для этого понадобится около 46 месяцев работы. Также в топ-3 городов вошли Челябинск (52 зарплаты) и Красноярск (54).

На первичном рынке самые доступные однушки также находятся в Тюмени — для такой покупки понадобится 49 средних месячных зарплат. Также в топ-3 по этому показателю вошли Красноярк (66 месяцев) и Саратов (68).

Самым дорогим городом оказался Сочи. Для покупки однушки на первичном рынке понадобится 196 месячных зарплат, на вторичном — 159.

Олеся Павленко