Гражданина Китая обвинили в контрабанде леса почти на 1,5 млрд рублей

Гражданина Китая, арестованного в июле 2021 года, обвинили в контрабанде леса из Иркутской области почти на 1,5 млрд руб., а также организации преступного сообщества. Об этом сообщил портал Ircity.ru со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру и картотеку Октябрьского суда Иркутска.

Гражданин Китая Янь Хуншань был задержан в июне 2021 года. Тогда же ему предъявили обвинение. В начале июля его заключили под стражу.

Янь Хуншаня обвинили по шести статьям уголовного кодекса, в том числе по статье об организации преступного сообщества, контрабанде, приобретении, хранении и переработке незаконно заготовленной древесины и отмывании денег. Дело поступило в Октябрьский районный суд Иркутска в конце мая.

По версии следствия, за 2016–2021 годы гражданин Китая организовал незаконное перемещение лесоматериалов через границу ЕАЭС. Сообщниками Янь Хуншаня были иностранцы. С помощью фирм, оформленных на подставных лиц, они вывезли более 202 тыс. куб. м лесоматериалов на сумму более 1,4 млрд руб.

В материалах дела говорится, что с гражданином Китая заключили досудебное соглашение и он «последовательно изобличает в совершении преступлений всех участников группы».

По данным базы СПАРК, на Янь Хуншаня зарегистрирована компания «Спектр». Она работает с 2015 года и занимается оптовой торговлей лесом и лесоматериалами. Выручка компании с 2020 по 2022 год упала с 100 млн до 550 тыс., чистая прибыль — с 884 тыс. до 86 тыс. До марта 2021 года Янь Хуншань владел компанией «Сибаизиялес». Затем ее владельцем стал человек по имени Василий Давыдов. Компания была ликвидирована в октябре 2022 года.

Анастасия Ларина