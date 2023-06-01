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Коммерсантъ FM
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Илон Маск снова стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg

Основатель Tesla и Space X Илон Маск снова занял первое место в списке богатейших людей в мире по версии рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Его состояние оценивается в $192 млрд. Владелец LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно опустился на вторую строчку с состоянием $187 млрд.

Илон Маск

Илон Маск

Фото: Tingshu Wang, Reuters

Илон Маск

Фото: Tingshu Wang, Reuters

В аналогичном рейтинге Forbes Бернар Арно по-прежнему остается самым богатым человеком, его состояние оценивается в $215 млрд. Вместе с тем, Илон Маск занимает второе место с состоянием в $200 млрд.

Бернар Арно обошел Илона Маска в рейтинге Bloomberg в декабре 2022 года. Это было связано с трудностями с технологической индустрии. Теперь бизнесмены поменялись местами, поскольку акции LVMH упали на 2,6% во время торгов на парижской бирже Euronext. За день Бернар Арно потерял $11,2 млрд.

Анастасия Ларина

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