Врио главы Чукотки поручил устранить дефицит яиц в городе, где их продают по паспорту

Врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов поручил разобраться с дефицитом куриных яиц в городе Билибино. Местные жители этого города жалуются, что из-за дефицита яйца продают только по паспорту.

«Вчера работал в Билибино. Весь день провел вместе с жителями города…Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту — подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности. Наш приоритет — больше продуктов производить здесь у нас, на Чукотке»,— написал Владислав Кузнецов в Telegram.

По словам врио главы Чукотки, сейчас в Билибино строится птицефабрика. Однако, чтобы она была запущена в этом году, нужно просубсидировать закупку комбикорма. Владислав Кузнецов пообещал решить этот вопрос. Он вынесен на заседание правительства Чукотки — оно пройдет 2 июня.

В Telegram-канале «Жители Билибино» местные жители регулярно сообщают о проблемах с поставками яиц. По словам местных жителей, в феврале за куриными яйцами стояли большие очереди. В апреле перед Пасхой десяток яиц из Магадана в магазине стоил 600 руб. В конце мая подписчики канала сообщили, что продажа яиц в одном из магазинов началась в 17.00, а через 20 минут их уже не было на прилавках. По словам жителей, килограмм местных огурцов стоит 800 руб.

Билибино находится в 1000 км от Магаданах. В 20 км от города разрабатывается крупное коренное месторождение золота (рудник «Каральвеем»). Население Билибино составляет около 5 500 человек. По меркам чукотских городов — это большая цифра (около 10% от всего населения (Чукотского автономного округа).

Анастасия Ларина