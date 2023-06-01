В Приморье с бывшего полицейского взыскали 20 млн рублей незаконного дохода

Советский районный суд Владивостока взыскал с бывшего начальника межрайонного экзаменационного отдела (МЭО) УГИБДД России по Приморскому краю Александра Белова и его супруги более 20 млн руб.

По сообщению прокуратуры Приморья, в 2019 году бывший начальник МЭО приобрел квартиру во Владивостоке стоимостью более 10 млн руб., а также предоставил займ на сумму свыше 10 млн руб. своей знакомой. Между тем, у полицейского не было «законных источников дохода, позволяющих совершить указанные сделки».

«Прокурор Приморского края предъявил исковое заявление об обращении в доход РФ денежных средств, представленных в качестве займа, а также денежного эквивалента стоимости квартиры, поскольку объект недвижимости находится в залоге у банковской организации»,— сообщили в прокуратуре.

В сообщении прокуратуры не называется имя полицейского, но представитель ведомства подтвердил «Ъ», что речь идет об Александре Белове. Ранее начальник МЭО стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Он обвиняется в получении взяток в составе преступной группы. По версии следствия, подозреваемый с 2018 года по 14 апреля 2021-го получал взятки за сдачу экзаменов на права. Следователи выявили два эпизода получения взяток в размере 65 тыс. и 50 тыс. руб.

Сегодня источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ», что расследование уголовного дела в отношении Александра Белова, уволенного из органов, находится «на завершающей стадии».

Алексей Чернышев, Владивосток