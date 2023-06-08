Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У ревизоров нашли недостачу

Выручка российских аудиторов стала заметно меньше

Ежегодный, 28-й по счету рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний от рейтингового агентства RAEX выявил заметное сокращение этого рынка: даже номинальная, без учета инфляции выручка участников списка упала на 3,6%.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По итогам 2022 года суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций снизилась на 3,6% (–1,556 млрд руб.), составив 42,153 млрд руб. (все расчеты по аудиторским организациям здесь и далее приводятся исходя из статистической формы отчетности №2-аудит). Такой результат выглядит особенно тусклым на фоне зафиксированного прошлым рэнкингом роста в 8,6%.

Из 100 участников списка 32 организации завершили год снижением выручки. И хотя заметный вклад в объем сокращений внесли несколько игроков первого эшелона, затухание характерно для рынка в целом — еще у 30 компаний рэнкинга темпы роста не превысили и 10%. И это все — номинальные показатели. Если учесть инфляцию (а она, согласно Росстату, в 2022 году составила 11,94%), то ситуация на рынке аудита выглядит еще печальнее.

Ждать быстрой смены тенденций не приходится: по данным 80 компаний—участниц рэнкинга, в первом квартале 2023 года падение продолжилось: объем их выручки за первый квартал 2023-го в сравнении с аналогичным периодом 2022-го снизился на 18,5% (в прошлом году аналогичный опрос показал не минус, а плюс — на заметные 10%).

На фоне ограничений, перестройки и адаптации экономических процессов к новым условиям такие результаты неудивительны — рынок аудиторских компаний традиционно очень чувствителен к любым пертурбациям.

Партнер Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская — о трансформации отрасли

Рынок аудита, как и, пожалуй, все отрасли российской экономики, ощутил влияние событий 2022 года. И если в прошлом году состояние участников рынка было в некотором роде шоковым, когда решения необходимо было принимать здесь и сейчас и времени на вдумчивый и тщательный предварительный анализ просто не было, то текущий год уже позволяет сделать более или менее определенные выводы и предположить дальнейший вектор развития. Хотя бы на среднесрочную перспективу.

Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Регуляторные новшества

Рынок аудита наконец вступил в активную фазу реформы. Формируемые реестры аудиторских организаций, имеющих право проводить проверки общественно значимых организаций (ОЗО) и ОЗО на финансовом рынке, а также уточнение требований к минимальной численности аудиторов в аудиторской компании внесли существенные изменения в структуру отрасли. По данным СРО аудиторов «Ассоциация “Содружество”», количество компаний за 2022-й сократилось и продолжает снижаться в текущем году как вследствие процессов слияния для выполнения требований к вступлению в реестры, так и в связи с уходом некоторых игроков. Такое укрупнение можно расценивать в качестве позитивной трансформации: усиление контроля позволит повысить прозрачность аудиторской отрасли, а укрупнение штатов и пересмотр методологии самими игроками рынка определенно отразятся на качестве проводимых проверок и, соответственно, на степени доверия к аудиторам со стороны заказчиков.

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как раз сейчас проходит процедуру включения в реестры. Процесс действительно сопряжен с рядом сложностей, как минимум связанных с глубиной и тщательностью предварительной проверки. Однако и к самим общественно значимым организациям предъявляются повышенные требования, поэтому совершенно справедливо требовать и от их аудиторов соответствия самым высоким стандартам, чтобы избежать возможных негативных сценариев в будущем.

Конечно, говоря о регуляторных новшествах, нельзя не отметить подписание закона о ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое позволит снизить административные и трансакционные издержки при проведении проверок компаний из стран—участниц ЕАЭС. И хотя это действительно важный шаг на пути к созданию единого экономического пространства, все еще стоит вопрос о гармонизации стандартов аудиторской деятельности.

Изменение структуры заказчиков и запросов

В числе основных последствий для отрасли, несомненно, стоит отметить также изменения в структуре клиентов и трансформацию их запросов. Так, в отношении аудита мы фиксировали рост интереса к инициативным проверкам, связанным с необходимостью получения объективных данных о состоянии компании в кризисный период для принятия управленческих решений. Уход зарубежных игроков с российского рынка стимулировал перераспределение спроса, некоторые наши клиенты отметили существенное увеличение количества заказов, что привело к повышению финансового результата по итогам года, даже несмотря на первичное шоковое состояние рынка в первой половине 2022 года. Подобный стремительный рост следует тщательно контролировать, что повысило интерес к финансовому консалтингу и аудиту.

Еще одной категорией клиентов, заинтересованных в достоверной отчетности, являются исполнители государственного заказа и государственного оборонного заказа. В частности, это связано с усилением контроля за расходованием бюджетных средств. При этом, учитывая политику поддержки отечественного бизнеса и расширение доступа к госзаказам, количество таких клиентов постепенно возрастает.

Однако рост спроса со стороны некоторых категорий заказчиков компенсировался сокращением количества компаний, ранее стабильно проводивших аудит. Так, например, в силу снижения финансовых показателей некоторых компаний, в выручке которых существенную долю составлял экспорт, аудиторские процедуры стали для них необязательными.

Актуальные направления

Нестабильная экономическая ситуация выводит на первый план вопросы владения объективной информацией о текущем состоянии бизнеса и оперативного доступа к ней. Сейчас у бизнеса немало возможностей для развития: широкий спектр мер государственной поддержки — как регуляторных, так и связанных непосредственно с госфинансированием, отраслевые и территориальные льготы и преференции, возможность перевода бизнеса в низконалоговые зоны — ОЭЗ, ТОР и пр. Применение таких мер требует от компании, во-первых, серьезной предварительной подготовки, во-вторых, максимально прозрачного ведения учета и, в-третьих, в некоторых случаях формирования дополнительных отчетов.

Интерес к подобным консалтинговым проектам стал расти во второй половине 2022 года и сохраняется сегодня в основном у промышленных компаний. Среди ключевых потребностей — подготовка бизнес-планов и финансовых моделей, финансовое структурирование, анализ ниш и рынков сбыта, предынвестиционный анализ.

Вместе с тем перед бизнесом сегодня стоят задачи, связанные с повышением эффективности внутреннего контроля и усилением безопасности собственных активов, в том числе запасов, которые используются в производстве и обеспечивают стабильность работы. На фоне ухода иностранного бизнеса, удлинившихся цепочек поставок и, как следствие, существенно возросших цен на привычные материалы, комплектующие и сырье наши клиенты были заинтересованы в повышения эффективности управления запасами, анализе текущих производственных возможностей и выборе новых надежных поставщиков.

Несмотря на существенную трансформацию экономических условий и резко изменившуюся структуру рынка, российский бизнес, накопивший определенную гибкость за последние годы, продолжает адаптироваться к новым реалиям и даже успешно развиваться. Так что отсутствие работы аудиторам точно не грозит.

«По-настоящему определяющим фактором, который оказывает влияние на состояние нашей отрасли, всегда был и остается экономический рост. Мы занимаемся обеспечением бизнеса, и если он на подъеме, то неизбежно увеличивается спрос и на наши услуги. Впрочем, необходимость преодолевать экономические трудности — тоже серьезный драйвер спроса на наши услуги со стороны бизнеса. Структурирование сделок, связанных с релокацией бизнеса, поиск оптимальных решений по выходу на новые рынки, пересборка цепочек поставок — все это требует привлечения консультантов разного профиля»,— говорит Сергей Шапигузов, председатель совета директоров ФБК.

Оставили советы при себе

В основе снижения темпов роста в 2022 году у аудиторских компаний стало уменьшение доходов от консалтинга (выручка от него уменьшилась у половины компаний—участниц рэнкинга). Суммарный доход от консультационных практик снизился на 14%, составив 16,794 млрд руб. (или 40% от общего дохода топ-100) против 19,624 млрд руб. за 2021 год. Наибольший вклад в негативную динамику внесли показатели трех компаний из первой четверки, у которых суммарно доход от консалтинга уменьшился на 2,776 млрд руб.

Среди причин снижения доходов от консультаций участники рэнкинга называют приостановку и перестройку в 2022 году инвестиционных программ и, соответственно, снижение спроса на услуги, которые обычно сопровождали такие проекты.

В противоход консалтингу положительную динамику демонстрирует сектор аудита. Рост показали аудиторские проверки и сопутствующие им услуги. Совокупная выручка от аудита (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие аудиту услуги) составила в 2022 году 25,359 млрд руб. против 24,085 млрд руб. (+5% за год). Наибольший объем традиционно пришелся на долю обязательного аудита — 17,123 млрд руб. (+2% по итогам 2022-го). Еще 5,269 млрд руб. составили доходы от инициативного аудита (+13% за год) и 2,967 млрд руб.— услуги, сопутствующие аудиту (+10% к 2021 году).

Спрос на необязательные аудиторские услуги участники рэнкинга комментируют по-разному. «Основной запрос клиентов при заказе инициативного аудита, который мы фиксируем сейчас,— повышение управляемости финансового состояния компании в период экономической турбулентности и демонстрация надежности и прозрачности внешним пользователям отчетности, позиционирование в качестве надежного партнера»,— комментирует Дарья Перковская, партнер по аудиту и консалтингу группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

«Рост потребности в финансировании вследствие удлинения финансовых циклов (растяжения цепочек поставок и усложнение расчетов) и запуска проектов по импортозамещению стимулирует спрос на дополнительные процедуры по мониторингу заемщиков — оперативному и точечному подтверждению экономических показателей клиентов аудиторов»,— поясняет факторы спроса Евгений Самойлов, партнер и генеральный директор компании «Русаудит».

Определенный оптимизм вселяет анализ рынка в разрезе рэнкинга аудиторских (аудиторско-консалтинговых) групп. Суммарная выручка участников этого списка по итогам 2022 года достигла 83,795 млрд руб. (было 83,745 млрд руб. за 2021-й). В структуре доходов аудиторских групп традиционно прослеживается преобладание доли консалтинга — 53,965 млрд руб. (против 54,254 млрд руб. за 2021 год). На долю же аудита приходится 29,830 млрд руб. (против 29,490 млрд руб. в 2021-м).

Мытарства и крючкотворство

Объем выручки крупнейших аудиторских групп от услуг финансового консалтинга составил в 2022 году 4,392 млрд руб. (рост за год по сопоставимым данным на 8%). Стабилен спрос на услуги по управлению рисками и усилению внутреннего контроля. Среди пользующихся спросом услуг этого сегмента участники рэнкинга отмечают комплексный due diligence для сделок купли-продажи компаний и проверку контрагентов на предмет финансовой устойчивости и чистоты деловой репутации.

«Рост спроса на due diligence связан с ростом числа сделок M&A на фоне ухода иностранных собственников. Что касается проверки контрагентов, то и здесь спрос обусловлен санкционными ограничениями — "дочки" международных холдингов, оставшиеся в России, тщательно проверяют российских партнеров, чтобы не допустить нарушений санкционного режима. Также мы расследуем финансовые корпоративные мошенничества, выполняем технологический и ценовой аудит инвестпрограмм»,— рассказывает Эдуард Румянцев, партнер «Юникона».

Схожими темпами росли в 2022 году и доходы от оценочной деятельности и стоимостных консультаций. По сопоставимым данным, прирост в этом сегменте составил 8%, а выручка — 5,230 млрд руб. Спрос на оценку подогревают сделки с активами, продажи бизнесов. «Высокая активность спроса на оценку связана с несколькими тенденциями: сопровождение многочисленных сделок в связи со сменой владения, реструктуризациями, поглощениями, а также продолжающимся трендом на повышение прозрачности целых сегментов отраслей и инвентаризацией всех имеющихся ресурсов в государственных органах и компаниях с государственным участием»,— поясняет Вера Консетова, управляющий партнер РУКОН АФК.

Налоговые и юридические консультации обеспечили участникам рэнкинга 9,870 млрд руб., из которых 7,561 млрд руб. пришлось на налоговый консалтинг и 2,309 млрд руб.— на юридические услуги (прирост по сопоставимым данным на 9% и 3% соответственно).

Среди факторов спроса на услуги участники рэнкинга отмечают налоговый контроль и рост эффективности выездных налоговых проверок. «В 2022 году средняя сумма дополнительно начисленных платежей на одну результативную выездную проверку организаций по России достигла уже 75 млн руб. (с учетом пени и штрафов). Причем 96% выездных проверок из всех проведенных в 2022 году были результативными (с доначислениями). Количество выездных проверок также продолжает расти: +30% по сравнению с 2021 годом. Поэтому вполне закономерно, что большинство компаний стремятся вовремя выявить и исправить налоговые ошибки, чтобы избежать серьезных финансовых потерь и персональных рисков руководителей и бухгалтеров»,— говорит Маргарита Дружинина, управляющий партнер АКГ «Правовест Аудит».

Суммарная выручка от IT-консалтинга у ведущих аудиторских групп составила в 2022 году 5,484 млрд руб. (рост по сопоставимым данным на уровне 10%). Клиенты, как и прежде, вкладываются в развитие своих IT-систем, в том числе в связи с переходом на отечественное программное обеспечение, развитие гибридных решений.

«Закономерный спрос на внедрение отечественного ПО в сегменте крупного бизнеса сопровождается повышением требований к методологии и опыту управления комплексными проектами, которыми характеризовались внедрения на зарубежных платформах. Также мы наблюдаем рост интереса к развитию гибридных решений, предполагающих сохранение сегментов решений, созданных на зарубежном ПО, и их интеграцию с собственными разработками и новым функционалом на российских продуктах. Принятие решений по гибридным архитектурам продиктовано, с одной стороны, пониманием необходимости сохранения произведенных инвестиций, а с другой — наличием решений, не имеющих на сегодняшний день сравнимого по функционалу и уровню исполнения аналога в отечественном сегменте»,— объясняет Андрей Якименко, заместитель генерального директора «Юникон Бизнес Солюшнс».

Стресс-код

При оценке перспектив рынка его участники предпочитают не вдаваться в «высокие материи», а опираться на понятные и прогнозируемые тенденции. Среди таковых — рост конкуренции и усиление давления со стороны регуляторов.

Усиление конкурентной борьбы возможно не только в связи со стремлением заказчиков сэкономить на затратах (в ближайшее время ожидается рынок покупателя), но и под влиянием ведущих игроков рынка, получивших своеобразную свободу действий из-за отсутствия контроля со стороны международных аудиторских сетей, которые из-за санкций покинули Россию.

А вот давление со стороны регуляторов имеет и свои положительные последствия. «Повышение регулярности проверок приводит к тому, что компании усиливают внутренние системы контроля аудиторской деятельностью, и это в итоге снижает вероятность технических ошибок при проведении аудита»,— считает Евгений Самойлов.

«Активизация внешнего контроля и проверок со стороны регуляторов связана с тем, что в течение прошлого года был мораторий на внешние проверки. Также это связано с тем, что регуляторы обязаны провести проверку компаний, включенных в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям, в реестр Банка России и реестр компаний, оказывающих услуги общественно значимым организациям в финансовом секторе»,— говорит Антон Ефремов, партнер компании «Юникон».

Одновременно с этим в компаниях сетуют на избыточность указанного давления, увеличивающую нагрузку на персонал компаний. «Сейчас контролирующих органов два: Федеральное казначейство и СРО. Госконтроль был всегда, а со стороны СРО — последние 14 лет. Прохождение проверок отнимает колоссальные время и силы, причем за контроль от СРО аудиторы еще и платят. Так что в последнее время сложилось редкое сочетание негативных факторов. Также, на мой взгляд, сложности проверок разноплановы: отсутствуют четкая нормативная база деятельности, официальные разъяснения по ней, что приводит к возможности вольных трактовок. В части СРО добавляется еще и риск пристрастности проверки со стороны конкурентов»,— делится своим мнением Марина Ризванова, генеральный директор АКГ «Уральский союз».

Вартан Ханферян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...