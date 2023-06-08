У ревизоров нашли недостачу

Ежегодный, 28-й по счету рэнкинг крупнейших российских аудиторских компаний от рейтингового агентства RAEX выявил заметное сокращение этого рынка: даже номинальная, без учета инфляции выручка участников списка упала на 3,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

По итогам 2022 года суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга крупнейших российских аудиторских организаций снизилась на 3,6% (–1,556 млрд руб.), составив 42,153 млрд руб. (все расчеты по аудиторским организациям здесь и далее приводятся исходя из статистической формы отчетности №2-аудит). Такой результат выглядит особенно тусклым на фоне зафиксированного прошлым рэнкингом роста в 8,6%.

Из 100 участников списка 32 организации завершили год снижением выручки. И хотя заметный вклад в объем сокращений внесли несколько игроков первого эшелона, затухание характерно для рынка в целом — еще у 30 компаний рэнкинга темпы роста не превысили и 10%. И это все — номинальные показатели. Если учесть инфляцию (а она, согласно Росстату, в 2022 году составила 11,94%), то ситуация на рынке аудита выглядит еще печальнее.

Ждать быстрой смены тенденций не приходится: по данным 80 компаний—участниц рэнкинга, в первом квартале 2023 года падение продолжилось: объем их выручки за первый квартал 2023-го в сравнении с аналогичным периодом 2022-го снизился на 18,5% (в прошлом году аналогичный опрос показал не минус, а плюс — на заметные 10%).

На фоне ограничений, перестройки и адаптации экономических процессов к новым условиям такие результаты неудивительны — рынок аудиторских компаний традиционно очень чувствителен к любым пертурбациям.

Партнер Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская — о трансформации отрасли Рынок аудита, как и, пожалуй, все отрасли российской экономики, ощутил влияние событий 2022 года. И если в прошлом году состояние участников рынка было в некотором роде шоковым, когда решения необходимо было принимать здесь и сейчас и времени на вдумчивый и тщательный предварительный анализ просто не было, то текущий год уже позволяет сделать более или менее определенные выводы и предположить дальнейший вектор развития. Хотя бы на среднесрочную перспективу. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Партнер по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Дарья Перковская

Регуляторные новшества Рынок аудита наконец вступил в активную фазу реформы. Формируемые реестры аудиторских организаций, имеющих право проводить проверки общественно значимых организаций (ОЗО) и ОЗО на финансовом рынке, а также уточнение требований к минимальной численности аудиторов в аудиторской компании внесли существенные изменения в структуру отрасли. По данным СРО аудиторов «Ассоциация “Содружество”», количество компаний за 2022-й сократилось и продолжает снижаться в текущем году как вследствие процессов слияния для выполнения требований к вступлению в реестры, так и в связи с уходом некоторых игроков. Такое укрупнение можно расценивать в качестве позитивной трансформации: усиление контроля позволит повысить прозрачность аудиторской отрасли, а укрупнение штатов и пересмотр методологии самими игроками рынка определенно отразятся на качестве проводимых проверок и, соответственно, на степени доверия к аудиторам со стороны заказчиков. Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» как раз сейчас проходит процедуру включения в реестры. Процесс действительно сопряжен с рядом сложностей, как минимум связанных с глубиной и тщательностью предварительной проверки. Однако и к самим общественно значимым организациям предъявляются повышенные требования, поэтому совершенно справедливо требовать и от их аудиторов соответствия самым высоким стандартам, чтобы избежать возможных негативных сценариев в будущем. Конечно, говоря о регуляторных новшествах, нельзя не отметить подписание закона о ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое позволит снизить административные и трансакционные издержки при проведении проверок компаний из стран—участниц ЕАЭС. И хотя это действительно важный шаг на пути к созданию единого экономического пространства, все еще стоит вопрос о гармонизации стандартов аудиторской деятельности. Изменение структуры заказчиков и запросов В числе основных последствий для отрасли, несомненно, стоит отметить также изменения в структуре клиентов и трансформацию их запросов. Так, в отношении аудита мы фиксировали рост интереса к инициативным проверкам, связанным с необходимостью получения объективных данных о состоянии компании в кризисный период для принятия управленческих решений. Уход зарубежных игроков с российского рынка стимулировал перераспределение спроса, некоторые наши клиенты отметили существенное увеличение количества заказов, что привело к повышению финансового результата по итогам года, даже несмотря на первичное шоковое состояние рынка в первой половине 2022 года. Подобный стремительный рост следует тщательно контролировать, что повысило интерес к финансовому консалтингу и аудиту. Еще одной категорией клиентов, заинтересованных в достоверной отчетности, являются исполнители государственного заказа и государственного оборонного заказа. В частности, это связано с усилением контроля за расходованием бюджетных средств. При этом, учитывая политику поддержки отечественного бизнеса и расширение доступа к госзаказам, количество таких клиентов постепенно возрастает. Однако рост спроса со стороны некоторых категорий заказчиков компенсировался сокращением количества компаний, ранее стабильно проводивших аудит. Так, например, в силу снижения финансовых показателей некоторых компаний, в выручке которых существенную долю составлял экспорт, аудиторские процедуры стали для них необязательными. Актуальные направления Нестабильная экономическая ситуация выводит на первый план вопросы владения объективной информацией о текущем состоянии бизнеса и оперативного доступа к ней. Сейчас у бизнеса немало возможностей для развития: широкий спектр мер государственной поддержки — как регуляторных, так и связанных непосредственно с госфинансированием, отраслевые и территориальные льготы и преференции, возможность перевода бизнеса в низконалоговые зоны — ОЭЗ, ТОР и пр. Применение таких мер требует от компании, во-первых, серьезной предварительной подготовки, во-вторых, максимально прозрачного ведения учета и, в-третьих, в некоторых случаях формирования дополнительных отчетов. Интерес к подобным консалтинговым проектам стал расти во второй половине 2022 года и сохраняется сегодня в основном у промышленных компаний. Среди ключевых потребностей — подготовка бизнес-планов и финансовых моделей, финансовое структурирование, анализ ниш и рынков сбыта, предынвестиционный анализ. Вместе с тем перед бизнесом сегодня стоят задачи, связанные с повышением эффективности внутреннего контроля и усилением безопасности собственных активов, в том числе запасов, которые используются в производстве и обеспечивают стабильность работы. На фоне ухода иностранного бизнеса, удлинившихся цепочек поставок и, как следствие, существенно возросших цен на привычные материалы, комплектующие и сырье наши клиенты были заинтересованы в повышения эффективности управления запасами, анализе текущих производственных возможностей и выборе новых надежных поставщиков. Несмотря на существенную трансформацию экономических условий и резко изменившуюся структуру рынка, российский бизнес, накопивший определенную гибкость за последние годы, продолжает адаптироваться к новым реалиям и даже успешно развиваться. Так что отсутствие работы аудиторам точно не грозит.

«По-настоящему определяющим фактором, который оказывает влияние на состояние нашей отрасли, всегда был и остается экономический рост. Мы занимаемся обеспечением бизнеса, и если он на подъеме, то неизбежно увеличивается спрос и на наши услуги. Впрочем, необходимость преодолевать экономические трудности — тоже серьезный драйвер спроса на наши услуги со стороны бизнеса. Структурирование сделок, связанных с релокацией бизнеса, поиск оптимальных решений по выходу на новые рынки, пересборка цепочек поставок — все это требует привлечения консультантов разного профиля»,— говорит Сергей Шапигузов, председатель совета директоров ФБК.

Оставили советы при себе

В основе снижения темпов роста в 2022 году у аудиторских компаний стало уменьшение доходов от консалтинга (выручка от него уменьшилась у половины компаний—участниц рэнкинга). Суммарный доход от консультационных практик снизился на 14%, составив 16,794 млрд руб. (или 40% от общего дохода топ-100) против 19,624 млрд руб. за 2021 год. Наибольший вклад в негативную динамику внесли показатели трех компаний из первой четверки, у которых суммарно доход от консалтинга уменьшился на 2,776 млрд руб.

Среди причин снижения доходов от консультаций участники рэнкинга называют приостановку и перестройку в 2022 году инвестиционных программ и, соответственно, снижение спроса на услуги, которые обычно сопровождали такие проекты.

В противоход консалтингу положительную динамику демонстрирует сектор аудита. Рост показали аудиторские проверки и сопутствующие им услуги. Совокупная выручка от аудита (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие аудиту услуги) составила в 2022 году 25,359 млрд руб. против 24,085 млрд руб. (+5% за год). Наибольший объем традиционно пришелся на долю обязательного аудита — 17,123 млрд руб. (+2% по итогам 2022-го). Еще 5,269 млрд руб. составили доходы от инициативного аудита (+13% за год) и 2,967 млрд руб.— услуги, сопутствующие аудиту (+10% к 2021 году).

Спрос на необязательные аудиторские услуги участники рэнкинга комментируют по-разному. «Основной запрос клиентов при заказе инициативного аудита, который мы фиксируем сейчас,— повышение управляемости финансового состояния компании в период экономической турбулентности и демонстрация надежности и прозрачности внешним пользователям отчетности, позиционирование в качестве надежного партнера»,— комментирует Дарья Перковская, партнер по аудиту и консалтингу группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

«Рост потребности в финансировании вследствие удлинения финансовых циклов (растяжения цепочек поставок и усложнение расчетов) и запуска проектов по импортозамещению стимулирует спрос на дополнительные процедуры по мониторингу заемщиков — оперативному и точечному подтверждению экономических показателей клиентов аудиторов»,— поясняет факторы спроса Евгений Самойлов, партнер и генеральный директор компании «Русаудит».

Определенный оптимизм вселяет анализ рынка в разрезе рэнкинга аудиторских (аудиторско-консалтинговых) групп. Суммарная выручка участников этого списка по итогам 2022 года достигла 83,795 млрд руб. (было 83,745 млрд руб. за 2021-й). В структуре доходов аудиторских групп традиционно прослеживается преобладание доли консалтинга — 53,965 млрд руб. (против 54,254 млрд руб. за 2021 год). На долю же аудита приходится 29,830 млрд руб. (против 29,490 млрд руб. в 2021-м).

Мытарства и крючкотворство

Объем выручки крупнейших аудиторских групп от услуг финансового консалтинга составил в 2022 году 4,392 млрд руб. (рост за год по сопоставимым данным на 8%). Стабилен спрос на услуги по управлению рисками и усилению внутреннего контроля. Среди пользующихся спросом услуг этого сегмента участники рэнкинга отмечают комплексный due diligence для сделок купли-продажи компаний и проверку контрагентов на предмет финансовой устойчивости и чистоты деловой репутации.

«Рост спроса на due diligence связан с ростом числа сделок M&A на фоне ухода иностранных собственников. Что касается проверки контрагентов, то и здесь спрос обусловлен санкционными ограничениями — "дочки" международных холдингов, оставшиеся в России, тщательно проверяют российских партнеров, чтобы не допустить нарушений санкционного режима. Также мы расследуем финансовые корпоративные мошенничества, выполняем технологический и ценовой аудит инвестпрограмм»,— рассказывает Эдуард Румянцев, партнер «Юникона».

Схожими темпами росли в 2022 году и доходы от оценочной деятельности и стоимостных консультаций. По сопоставимым данным, прирост в этом сегменте составил 8%, а выручка — 5,230 млрд руб. Спрос на оценку подогревают сделки с активами, продажи бизнесов. «Высокая активность спроса на оценку связана с несколькими тенденциями: сопровождение многочисленных сделок в связи со сменой владения, реструктуризациями, поглощениями, а также продолжающимся трендом на повышение прозрачности целых сегментов отраслей и инвентаризацией всех имеющихся ресурсов в государственных органах и компаниях с государственным участием»,— поясняет Вера Консетова, управляющий партнер РУКОН АФК.

Налоговые и юридические консультации обеспечили участникам рэнкинга 9,870 млрд руб., из которых 7,561 млрд руб. пришлось на налоговый консалтинг и 2,309 млрд руб.— на юридические услуги (прирост по сопоставимым данным на 9% и 3% соответственно).

Среди факторов спроса на услуги участники рэнкинга отмечают налоговый контроль и рост эффективности выездных налоговых проверок. «В 2022 году средняя сумма дополнительно начисленных платежей на одну результативную выездную проверку организаций по России достигла уже 75 млн руб. (с учетом пени и штрафов). Причем 96% выездных проверок из всех проведенных в 2022 году были результативными (с доначислениями). Количество выездных проверок также продолжает расти: +30% по сравнению с 2021 годом. Поэтому вполне закономерно, что большинство компаний стремятся вовремя выявить и исправить налоговые ошибки, чтобы избежать серьезных финансовых потерь и персональных рисков руководителей и бухгалтеров»,— говорит Маргарита Дружинина, управляющий партнер АКГ «Правовест Аудит».

Суммарная выручка от IT-консалтинга у ведущих аудиторских групп составила в 2022 году 5,484 млрд руб. (рост по сопоставимым данным на уровне 10%). Клиенты, как и прежде, вкладываются в развитие своих IT-систем, в том числе в связи с переходом на отечественное программное обеспечение, развитие гибридных решений.

«Закономерный спрос на внедрение отечественного ПО в сегменте крупного бизнеса сопровождается повышением требований к методологии и опыту управления комплексными проектами, которыми характеризовались внедрения на зарубежных платформах. Также мы наблюдаем рост интереса к развитию гибридных решений, предполагающих сохранение сегментов решений, созданных на зарубежном ПО, и их интеграцию с собственными разработками и новым функционалом на российских продуктах. Принятие решений по гибридным архитектурам продиктовано, с одной стороны, пониманием необходимости сохранения произведенных инвестиций, а с другой — наличием решений, не имеющих на сегодняшний день сравнимого по функционалу и уровню исполнения аналога в отечественном сегменте»,— объясняет Андрей Якименко, заместитель генерального директора «Юникон Бизнес Солюшнс».

Стресс-код

При оценке перспектив рынка его участники предпочитают не вдаваться в «высокие материи», а опираться на понятные и прогнозируемые тенденции. Среди таковых — рост конкуренции и усиление давления со стороны регуляторов.

Усиление конкурентной борьбы возможно не только в связи со стремлением заказчиков сэкономить на затратах (в ближайшее время ожидается рынок покупателя), но и под влиянием ведущих игроков рынка, получивших своеобразную свободу действий из-за отсутствия контроля со стороны международных аудиторских сетей, которые из-за санкций покинули Россию.

А вот давление со стороны регуляторов имеет и свои положительные последствия. «Повышение регулярности проверок приводит к тому, что компании усиливают внутренние системы контроля аудиторской деятельностью, и это в итоге снижает вероятность технических ошибок при проведении аудита»,— считает Евгений Самойлов.

«Активизация внешнего контроля и проверок со стороны регуляторов связана с тем, что в течение прошлого года был мораторий на внешние проверки. Также это связано с тем, что регуляторы обязаны провести проверку компаний, включенных в реестр аудиторских организаций, оказывающих услуги общественно значимым организациям, в реестр Банка России и реестр компаний, оказывающих услуги общественно значимым организациям в финансовом секторе»,— говорит Антон Ефремов, партнер компании «Юникон».

Одновременно с этим в компаниях сетуют на избыточность указанного давления, увеличивающую нагрузку на персонал компаний. «Сейчас контролирующих органов два: Федеральное казначейство и СРО. Госконтроль был всегда, а со стороны СРО — последние 14 лет. Прохождение проверок отнимает колоссальные время и силы, причем за контроль от СРО аудиторы еще и платят. Так что в последнее время сложилось редкое сочетание негативных факторов. Также, на мой взгляд, сложности проверок разноплановы: отсутствуют четкая нормативная база деятельности, официальные разъяснения по ней, что приводит к возможности вольных трактовок. В части СРО добавляется еще и риск пристрастности проверки со стороны конкурентов»,— делится своим мнением Марина Ризванова, генеральный директор АКГ «Уральский союз».

Вартан Ханферян