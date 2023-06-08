«Сейчас российские эксперты выходят из тени»

Уход международных аудиторских брендов оживил отечественный рынок аудита и консалтинга, а уход иностранных нефтесервисных мейджоров открыл новые возможности для российского рынка проектно-технологических решений для нефтегазового сектора. Там сейчас набирает обороты «импортозамещение» иностранных специалистов. Одна из ярких представительниц российского бизнеса, пришедшего на смену международным фирмам,— основатель и управляющий собственник консалтинговой компании и архитектурно-проектного бюро Buro86 Ольга Шумская — рассказала, как ее компания расширяет свое присутствие на рынке промышленной и индустриальной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель и управляющий собственник консалтинговой компании и архитектурно-проектного бюро Buro86 Ольга Шумская

Основатель и управляющий собственник консалтинговой компании и архитектурно-проектного бюро Buro86 Ольга Шумская



Сегодня компания Ольги Шумской Buro86 владеет тремя офисами: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижневартовске. В портфеле компании кейсы по многим направлениям, в числе которых работа с проблемной недвижимостью в производственном и коммерческом секторах (нефтегазовые объекты, склады, производственные цеха, логистические объекты, торговые центры, офисные здания, отели), проектирование и строительство промышленных и коммерческих объектов (сопровождение при прохождении экспертизы, проектная и рабочая документация, авторский надзор), реставрация объектов культурного наследия (с лицензией Министерства культуры). В списке реализованных проектов компании есть крупные восстановленные объекты. Сегодня Buro86 работает по всей России.

«Довольно часто в разговорах с клиентами я слышу истории, как им презентовали эффектное маркетинговое исследование крупной зарубежной консалтинговой компании. Оно было красиво написано и оформлено, и обещало клиенту самое блестящее будущее. Во время реализации стратегии оказывалось, что в ней не были, например, учтены специфика региона и ментальные особенности ведения бизнеса хозяйствующими субъектами. Это только мы, местные эксперты, можем разобраться во всех нюансах земельных и связанных с недвижимостью отношений в нашей стране. Я отлично знаю, как 20–25 лет назад шли приватизации, распродажи имущества, появлялись бесхозные объекты. Так называемая практика по узакониванию объектов недвижимости стала жизненно необходимой для крупных индустриальных комплексов и недвижимости нефтегазового сектора. И в настоящее время по стране разбросаны десятки тысяч баз ГСМ, цехов, терминалов с подъездными путями и тому подобное, не имеющих соответствующего пакета документов о праве собственности. Без приведения в порядок всего этого хозяйства невозможна никакая цифровая трансформация бизнеса и переход к так называемой индустрии 4.0»,— говорит Ольга Шумская.

«Мой первый офис 20 с лишним лет назад располагался на производственной базе — я изнутри знаю, как что устроено. Ввиду исторических предпосылок в России нет культуры держать в соответствии пакет документов на недвижимость — как на жилую, так и промышленную. Это такая национальная черта — доверчивость, отсутствие щепетильного отношения к документам, нежелание проверять все до последней запятой. А я обожаю недвижимость и земельное право и знаю, как помочь людям. Мое любимое направление, можно сказать, кредо — работа с проблемной недвижимостью, так называемое ее узаконивание»,— отмечает эксперт.

По словам Ольги Шумской, для клиентов сейчас тоже очень благоприятный период: многие увеличили бюджеты на консалтинг, ориентированы на комплексный подход в решении задач. «Еще одно из направлений моей работы — проектирование объектов, в том числе работа с инженерными сетями. В режиме "одного окна" мы закроем все потребности клиента и по имеющимся активам по недвижимости и возведем новые объекты с прохождением всех экспертиз, инстанций, согласований и других кропотливых моментов»,— говорит госпожа Шумская.

Клиенты из нефтегазового и промышленного комплексов сейчас могут решить все свои вопросы без необходимости «переплаты за бренд» мейджорам и получить ту же помощь за более интересную цену, считает эксперт. «В принципе мейджоры всегда пользовались нашими услугами, и огромную часть экспертизы головные офисы международных компаний заказывали у экспертов на месте. Работая долгие годы в нефтяном регионе Нижневартовске, я видела это очень часто. Сейчас именно российские эксперты выходят из тени, а клиенты получают квалифицированную экспертизу, приближенную к российским реалиям, и отличный бонус в виде отсутствия контроля, излишней бюрократии и зарубежных регламентов от мейджоров консалтинга и нефтесервиса»,— заключила Ольга Шумская.