В проверках выявили проблемы

Уже 14-й год российский аудит живет по новому закону, заменившему государственное лицензирование обязательным членством в саморегулируемых организациях (СРО), на которые в том числе возложены и проверки качества аудиторской деятельности. Уже более трех лет, как СРО аудиторов единственная. О том, какие проблемы в отрасли из-за контроля аудита со стороны СРО стали явными, рассказывает генеральный директор АКГ «Уральский союз» Марина Ризванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АКГ «Уральский союз» Марина Ризванова

Генеральный директор АКГ «Уральский союз» Марина Ризванова



Первая, но не главная проблема проверок — нормативная база. Аудиторы работают по международным стандартам аудита (МСА), которые являются переводами с английского и ввиду этого не дают четкого понимания, как действовать в различных ситуациях, из-за чего проверяющие могут трактовать нормы так, как понимают их сами. Это приводит к произвольной трактовке проверяющими из СРО норм МСА, когда одни и те же действия на семинарах лекторы-контролеры не считают нарушениями, а при проверках — наоборот. В отсутствие официальных разъяснений (как, например, от Минфина по бухучету) возможность принятия аудитором профессионального суждения ставится под сомнение и оспаривается проверяющим таким же, фактически личным мнением.

Вторая проблема — «странность» результатов контроля качества. Из 757 аудиторов, вошедших в план проверок на 2022 год, 152 (20%), по мнению контролеров качества и уполномоченных экспертов, проводят проверки без существенных нарушений. При этом 40% этих «отличников» являются представителями органов управления или контролерами качества СРО, а по остальным 80% («нарушителям») доля представителей органов управления или контролеров качества СРО — 6%, причем две трети от них получили средние, а не плохие или очень плохие (с представителями в СРО таких и не было) оценки. Выводы напрашиваются сами.

Третья и главная проблема проверок «от СРО» — конфликт интересов. Одни аудиторы (члены органов СРО) проверяют других — своих конкурентов, получая доступ к коммерческой тайне: ценам и условиям договоров, персональным данным первых лиц клиентов, а главное — имея возможность негативно воздействовать на репутацию конкурентов. Примечательно, что за 2022 год десять контролеров качества и экспертов СРО проверили более 50% вошедших в план проверок аудиторских организаций России. Вероятность раз за разом получить одного и того же эксперта очень высока. А несменяемость контролеров создает риск злоупотреблений с их стороны, еще и на фоне конфликта интересов. Этот риск усилен тем, что СРО аудиторов по закону монопольная (статус СРО аудиторов возможен, только если в нее входят организации, собравшие более 50% общей выручки от аудита).

Аудиторов сейчас проверяют не только единственная с 2020 года СРО, но и Федеральное казначейство. Накопленный опыт проверок обоими органами показывает, что государственный контроль лишен большинства (двух из трех указанных выше) проблем, поскольку не имеет субъективно-конкурентной окраски. Есть реальные примеры того, как контролеры СРО при плановых проверках усматривали «нарушения» по тем клиентам, по которым Федеральное казначейство за тот же период даже по конкретным жалобам (то есть при заведомо более тщательной проверке) их не находило.

Все отмеченное выше вызывает сомнения в целесообразности сохранения нынешней ситуации по проведению проверок, поскольку контроль и со стороны государства, и со стороны СРО является избыточным давлением на бизнес (для большинства аудиторов — на малый или средний бизнес).

Сфера аудита, как связанная с чувствительной для экономики страны информацией, вполне может обойтись без представления получаемых при проверках данных в организацию, статус которой зависит от четырех игроков рынка со всем известными иностранными корнями совсем не из дружественных государств (они имеют суммарную аудиторскую выручку 50 с лишним процентов при необходимых для статуса СРО 50%). Поэтому в аудиторском сообществе (особенно среди работающих еще с прошлого века) все чаще поднимается тема возврата к лицензированию. Усиление роли государственного регулирования — тенденция последнего времени. Нужна только политическая воля власти, а поддержка ей со стороны здоровой части аудиторского сообщества, ориентированной на национальные интересы, а не заграничную карьеру, будет обеспечена.