Военпреда лишили звания в рамках соглашения

Как стало известно “Ъ”, к восьми годам колонии строгого режима Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего военпреда Минобороны в АО «Концерн "Радиотехнические и информационные системы"» («РТИ системы») полковника Андрея Марчукова. Офицер обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток: по версии следствия, он закрывал глаза на недостатки при приемке работ. Господин Марчуков признал свою вину, заключил соглашение о сотрудничестве, его дело слушалось в особом порядке. Помимо основного наказания, суд оштрафовал подсудимого, а также лишил его воинского звания и госнаграды.

Основанием для уголовного преследования полковника Андрея Марчукова стали показания, которые дал начальник 446-го военного представительства Минобороны Владислав Козлов. Последний был задержан в конце июня 2022 года сотрудниками управления ФСБ по ракетным войскам стратегического назначения. Господина Козлова взяли с поличным. По версии следствия, он в течение нескольких лет за незаконное вознаграждение покровительствовал ЗАО «НПЦ "Наука-Сервис"», устанавливавшему противопожарное оборудование и средства связи на военных объектах. При этом он закрывал глаза на завышение цен на поставляемое оборудование и оказываемые технические услуги. В общей сложности, по материалам дела, полковник Козлов получил от своих «подопечных» несколько взяток на общую сумму 1,1 млн руб. Офицер решил признать вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой. В его рамках он и рассказал военным следователям об известных ему преступлениях, дав показания в том числе на Андрея Марчукова. В итоге Владислав Козлов получил условное наказание.

Господин Марчуков был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). В одном случае речь шла о квартире для родственницы. Как было установлено в суде, преступная деятельность господина Марчукова относится ко времени, когда он возглавлял 1607-е (позже 1653-е) военное представительство Минобороны, которое осуществляло контроль за исполнением заказов военного ведомства по проектированию, разработке, созданию, сдаче в эксплуатацию и постановке на боевое дежурство систем и средств, производимых Межгосударственной акционерной корпорацией «Вымпел», а также 395-е военное представительство, контролирующее приемку работ по контракту в области средств наземной подвижной связи, бортовых и стационарных средств связи и управления для авиации, космической бортовой аппаратуры связи и навигации АО «РТИ системы».

Андрей Марчуков через какое-то время после привлечения его к уголовной ответственности также решил признать вину и заключил соглашение с военной прокуратурой. Сотрудничая со следствием, он, в частности, дал показания о хищениях бюджетных средств, совершенных при строительстве Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) («Центр 2014»), на которое было выделено свыше 40 млрд руб. Благодаря сведениям, которые предоставил следствию полковник Марчуков, 12 мая этого года был задержан бывший первый заместитель гендиректора АО «РТИ системы» и «Вымпела» генерал-майор Вячеслав Лобузько. Этот генерал широко известен в военных кругах, в частности, ему в свое время было поручено заниматься строительством станций дальнего обнаружения ракет «Воронеж». Он же с 2014 года курировал опытно-конструкторские работы в рамках создания «Центра 2014».

Московскому гарнизонному военному суду не понадобилось много времени при вынесении полковнику Марчукову приговора: председательствующий убедился, что подсудимый выполнил условия досудебного соглашения с прокуратурой, а сам фигурант подтвердил, что признает свою вину. По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения наказаний суд назначил бывшему военпреду Марчукову восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере трехкратной суммы взятки — 2,94 млн руб. Кроме того, суд лишил Андрея Марчукова воинского звания «полковник» и знака отличия «За безупречную службу» и запретил ему после освобождения занимать должности на госслужбе в течение шести лет. Также гарнизонный суд конфисковал полученную полковником в качестве взятки квартиру и в полном объеме удовлетворил гражданский иск Министерства обороны о возмещении причиненного осужденным имущественного вреда на сумму 91 млн 27 тыс. 358 руб.

Получить комментарии от адвоката бывшего военпреда Марчукова не удалось.

Юрий Сенаторов