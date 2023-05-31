МИД РФ: Украина заблокировала все инициативы главы МАГАТЭ по укреплению безопасности Запорожской АЭС

В МИД России подробно прокомментировали состоявшееся накануне заседание Совета безопасности ООН, на котором глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил план по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «Выражаем признательность Рафаэлю Гросси за то внимание, которое он уделяет безопасности ЗАЭС, находящейся на протяжении длительного времени под атаками и угрозами атак со стороны Украины»,— заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, напомнив, что только в этом году глава МАГАТЭ несколько раз посетил Россию, в том числе побывал с визитом на ЗАЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Реакция Украины на представленный Рафаэлем Гросси план, по словам Александра Грушко, не стала для России сюрпризом. Напомним, постпред Украины при ООН Сергей Кислица в ходе заседания Совбеза заверил, что Киев Запорожскую АЭС никаким угрозам не подвергал и не собирается этого делать. «Украинская сторона вновь подтверждает, что мы никогда не прибегали и никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС»,— заявил он, добавив, что все проблемы связаны с «незаконной оккупацией станции Россией». При этом он не стал брать на себя какие-либо дополнительные обязательства в связи с «планом Гросси», а заявил, что в них необходимо включить дополнительные требования — о «полной демилитаризации и деоккупации станции».

«Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ, направленные на укрепление безопасности ЗАЭС: сначала проект трехсторонних договоренностей, затем та же участь постигла и формат двух отдельных двусторонних договоренностей Россия—МАГАТЭ и Украина—МАГАТЭ»,— заявил в среду Александр Грушко. Отвергли украинские власти, по его словам, и предложение руководителя агентства о создании на станции зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности. «Эта инициатива Pафаэля Гросси, анонсированная после посещения ЗАЭС 1 сентября 2022 года, содержала ряд важных элементов, выполнение которых содействовало бы прекращению украинских нападений на станцию. Гендиректором МАГАТЭ и секретариатом агентства при содействии России была проделана огромная работа в этом направлении, однако из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС реализовать данную инициативу так и не удалось»,— посетовал замминистра.

Россия, как следует из его комментария, будет принимать все необходимые меры для усиления безопасности ЗАЭС в соответствии со своим национальным законодательством и взятыми обязательствами в рамках профильных международно-правовых инструментов. «В свете упомянутых в заявлении гендиректора МАГАТЭ рекомендаций по укреплению безопасности ЗАЭС мы продолжим обеспечивать защиту станции таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и “коллективному Западу” их грубо и безответственно нарушать»,— заявил он. При этом замминистра заверил, что Россия никогда не размещала и не планирует размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. «На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий»,— уточнил российский дипломат. Он призвал секретариат МАГАТЭ «наконец-то огласить имеющуюся у него информацию об украинских атаках на ЗАЭС», а также «открыто осудить столь безрассудные действия Киева».

Сам Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу CNN в среду сказал, что, по его оценке, и Россия, и Украина поддержали его план по защите Запорожской АЭС. «Они не возражали против того, что я назвал необходимым,— отметил он.— Я считаю, что они действительно будут привержены этому».

Ни Россия, ни Украина действительно не возражали против «плана Гросси», но украинский постпред дал понять, что этих предложений недостаточно, в то время как постпред РФ Василий Небензя заявил, что Россия и так уже все его пункты выполняет.

Елена Черненко