Дело принципов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета безопасности ООН представил план по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Речь идет о пяти принципах, соблюдение которых должно, по его словам, помочь предотвратить ядерную аварию «с катастрофическими последствиями для Украины и России». Ни та, ни другая, впрочем, пока не спешат брать на себя новые обязательства. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так делает все, что предлагает МАГАТЭ, в то время как его украинский коллега Сергей Кислица потребовал добавить к «плану Гросси» еще два пункта.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Фото: Mike Segar, Reuters
«Игра с огнем»
Рафаэль Гросси начал свое выступление на заседании Совета безопасности ООН с напоминания о том, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС на этой площадке обсуждали уже четыре раза (4 марта, 11 августа, 6 сентября и 27 октября 2022 года) за минувшие 15 месяцев. При этом он назвал вчерашнее — пятое по счету — заседание «самым важным».
«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной. Военные действия в регионе продолжаются и вполне могут значительно усилиться в ближайшем будущем,— заявил он.— Станция работает со значительно сокращенным количеством персонала, что, несмотря на временную остановку (энергоблоков — “Ъ”), не является устойчивым. Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения, и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы — последнюю линию защиты от ядерной аварии — для обеспечения необходимого охлаждения установки реактора и отработанного топлива. Последнее, седьмое, отключение произошло всего неделю назад (22 мая — “Ъ”)».
По словам Рафаэля Гросси, тот факт, что на Запорожской АЭС до сих пор не было ядерных аварий можно назвать «везением». «Но мы играем с огнем, и однажды удача может отвернуться. Ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для народов Украины, России и сопредельных стран,— предупредил гендиректор МАГАТЭ.— Мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность того, что это произойдет».
Уменьшить риски ядерной катастрофы, по словам Рафаэля Гросси, могло бы соблюдение сторонами конфликта пяти принципов:
- Не должно быть атак любого рода с территории ЗАЭС или против нее, в частности, направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал.
- ЗАЭС не должна использоваться в качестве склада или базы для тяжелых вооружений (например, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков) или военного персонала, которые могут быть использованы для нападения с территории станции.
- Не следует подвергать риску подачу электроэнергии извне на электростанцию. С этой целью следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы внешнее электроснабжение оставалось доступным и бесперебойным.
- Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий.
- Не должны предприниматься никакие действия, подрывающие эти принципы.
Постоянно присутствующие на Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ будут докладывать Рафаэлю Гросси о том, как соблюдаются эти принципы. А он, в свою очередь, будет предавать огласке информацию о случаях их нарушения.
«Я призываю обе стороны придерживаться этих принципов,— обратился к России и Украине глава МАГАТЭ.— Эти принципы никому не вредят и идут на пользу всем. Избежать ядерной аварии возможно. Соблюдение пяти принципов МАГАТЭ — это первый шаг в этом направлении».
«Давно уже осуществляем»
В ходе своего выступления Рафаэль Гросси подчеркнул, что обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС и пути ее урегулирования с властями Украины и России — «на самом высоком уровне». Непосредственно перед заседанием Совбеза он еще раз сверил позиции с постпредами РФ и Украины при ООН Василием Небензей и Сергеем Кислицей. В итоге представители обеих стран заявили о готовности поддерживать усилия МАГАТЭ, но каких-либо новых обязательств на себя публично брать не стали, обвинив друг друга в создании угроз безопасности станции.
Василий Небензя заверил, что обеспечение ядерной и физической безопасности ядерных объектов всегда было и остается безусловным приоритетом России. «Россия с самого начала при поддержке руководства агентства (МАГАТЭ — “Ъ”) прилагала все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС, создаваемых режимом (президента Украины Владимира — “Ъ”) Зеленского и его западными кураторами»,— заявил он.
Российский постпред напомнил о первой попытке Рафаэля Гросси создать «зону защиты» вокруг Запорожской АЭС (см. “Ъ” от 12 декабря). Реализовать ее, по словам Василия Небензи, не удалось «из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС». «Разделяем опасения генерального директора МАГАТЭ по поводу сохраняющихся угроз безопасности ЗАЭС. Проводившиеся Украиной обстрелы ЗАЭС абсолютно недопустимы»,— продолжил он.
И подчеркнул: «Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так давно уже осуществляем в национальном качестве». По словам Василия Небензи, с территории ЗАЭС никаких атак никогда не было (это пункт первый «плана Гросси»). На станции, как следует из его комментария, никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним; нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападений с территории станции (пункт второй). И наконец, Россией, по словам дипломата, уже осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий (пункт четвертый).
Иными словами, Россия и так уже все соблюдает, проблема в Украине.
«В свете упомянутых Гендиректором МАГАТЭ принципов ядерной и физической ядерной безопасности мы продолжим обеспечивать защиту ЗАЭС таким образом, чтобы не дать возможности Киеву и коллективному западу их грубо и безответственно нарушать»,— заявил Василий Небензя. И предупредил: «Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей».
Ранее в тот же день, 30 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».
«Демилитаризация и деоккупация»
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в свою очередь заверил, что Киев Запорожскую АЭС никаким угрозам не подвергал, и не собирается этого делать. «Украинская сторона вновь подтверждает, что мы никогда не прибегали и никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС»,— заявил он, добавив, что все проблемы связаны с «незаконной оккупацией станции Россией». По его словам, российская сторона заминировала периметр Запорожской АЭС, и превратила станцию в военную базу, разместив на ее территории военных и вооружения. Сергей Кислица также сообщил о давлении на украинских сотрудников станции. Пять принципов МАГАТЭ украинский постпред предложил дополнить как минимум еще двумя: «Требованиями полной демилитаризации и деоккупации станции». Брать на себя какие-либо дополнительные обязательства в связи с «планом Гросси» и он не стал.
Остальные участники заседания разделились на два лагеря: тех, кто жестко критиковал Россию за боевые действия на Украине, и тех, кто призывал стороны конфликта к миру. Так, глава МИД председательствующей сейчас в Совбезе ООН Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию «вывести свои войска с территории Украины». Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о необходимости коллективного обращения международного сообщества к властям РФ с тем, чтобы они «положили конец этому безумию». Зампостпреда Франции Натали Бродхюрст объявила, что «только Россия несет ответственность за сложившуюся (вокруг ЗАЭС — “Ъ”) ситуацию». И даже представительница Ганы Халила Хакман посетовала, что вот уже который раз приходится обсуждать ядерную угрозу «из-за продолжающейся агрессии России в отношении Украины».
Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан не стал винить в ситуации какую-либо из сторон, но призвал обе «избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты и прилагать все усилия во избежание любых инцидентов». При этом он отметил, что Пекин «с нетерпением» ждет возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной «как можно скорее».
Зампостпреда Бразилии при ООН Жоао Фильо также призвал стороны к компромиссу — как минимум по вопросу об обеспечении ядерной безопасности. «Несмотря на разные точки зрения относительного того, как этот конфликт должен быть урегулирован, существует консенсус о необходимости предотвращения ядерной катастрофы»,— заявил он.
Эта оптимистичная мысль видимо очень понравилась Рафаэлю Гросси на фоне общего негатива, поэтому он решил процитировать ее. «Да, действительно, разногласия есть, но есть и консенсус в зале: нельзя допускать ядерной аварии»,— заявил он, подытоживая заседание.
Несмотря на неоднозначные итоги мероприятия, глава МАГАТЭ вышел к журналистам с рабочим настроем. По его словам, в планах агентства расширить свое присутствие на Запорожской АЭС, а также приступить к новым функциям в соответствии с пятью принципами. Речь идет, прежде всего, об оценке угроз, связанных непосредственно с боевыми действиями. Так, эксперты МАГАТЭ впредь намерены фиксировать все факты обстрела станции со стороны или ведения огня с ее территории, чего они ранее не делали, ссылаясь на отсутствие мандата. В ближайшее время глава МАГАТЭ посетит Украину и Россию. На вопрос журналистов, когда начнется имплементация его плана, Рафаэль Гросси уверенно ответил: «Прямо сейчас».