Дело принципов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе заседания Совета безопасности ООН представил план по обеспечению защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Речь идет о пяти принципах, соблюдение которых должно, по его словам, помочь предотвратить ядерную аварию «с катастрофическими последствиями для Украины и России». Ни та, ни другая, впрочем, пока не спешат брать на себя новые обязательства. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и так делает все, что предлагает МАГАТЭ, в то время как его украинский коллега Сергей Кислица потребовал добавить к «плану Гросси» еще два пункта.

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Фото: Mike Segar, Reuters Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Mike Segar, Reuters

«Игра с огнем»

Рафаэль Гросси начал свое выступление на заседании Совета безопасности ООН с напоминания о том, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС на этой площадке обсуждали уже четыре раза (4 марта, 11 августа, 6 сентября и 27 октября 2022 года) за минувшие 15 месяцев. При этом он назвал вчерашнее — пятое по счету — заседание «самым важным».

«Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной. Военные действия в регионе продолжаются и вполне могут значительно усилиться в ближайшем будущем,— заявил он.— Станция работает со значительно сокращенным количеством персонала, что, несмотря на временную остановку (энергоблоков — “Ъ”), не является устойчивым. Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения, и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы — последнюю линию защиты от ядерной аварии — для обеспечения необходимого охлаждения установки реактора и отработанного топлива. Последнее, седьмое, отключение произошло всего неделю назад (22 мая — “Ъ”)».

По словам Рафаэля Гросси, тот факт, что на Запорожской АЭС до сих пор не было ядерных аварий можно назвать «везением». «Но мы играем с огнем, и однажды удача может отвернуться. Ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для народов Украины, России и сопредельных стран,— предупредил гендиректор МАГАТЭ.— Мы все должны сделать все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму вероятность того, что это произойдет».

Уменьшить риски ядерной катастрофы, по словам Рафаэля Гросси, могло бы соблюдение сторонами конфликта пяти принципов:

Не должно быть атак любого рода с территории ЗАЭС или против нее, в частности, направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал. ЗАЭС не должна использоваться в качестве склада или базы для тяжелых вооружений (например, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков) или военного персонала, которые могут быть использованы для нападения с территории станции. Не следует подвергать риску подачу электроэнергии извне на электростанцию. С этой целью следует приложить все усилия для обеспечения того, чтобы внешнее электроснабжение оставалось доступным и бесперебойным. Все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или диверсий. Не должны предприниматься никакие действия, подрывающие эти принципы.

Постоянно присутствующие на Запорожской АЭС специалисты МАГАТЭ будут докладывать Рафаэлю Гросси о том, как соблюдаются эти принципы. А он, в свою очередь, будет предавать огласке информацию о случаях их нарушения.

«Я призываю обе стороны придерживаться этих принципов,— обратился к России и Украине глава МАГАТЭ.— Эти принципы никому не вредят и идут на пользу всем. Избежать ядерной аварии возможно. Соблюдение пяти принципов МАГАТЭ — это первый шаг в этом направлении».

«Давно уже осуществляем»

В ходе своего выступления Рафаэль Гросси подчеркнул, что обсуждал ситуацию вокруг Запорожской АЭС и пути ее урегулирования с властями Украины и России — «на самом высоком уровне». Непосредственно перед заседанием Совбеза он еще раз сверил позиции с постпредами РФ и Украины при ООН Василием Небензей и Сергеем Кислицей. В итоге представители обеих стран заявили о готовности поддерживать усилия МАГАТЭ, но каких-либо новых обязательств на себя публично брать не стали, обвинив друг друга в создании угроз безопасности станции.

Василий Небензя заверил, что обеспечение ядерной и физической безопасности ядерных объектов всегда было и остается безусловным приоритетом России. «Россия с самого начала при поддержке руководства агентства (МАГАТЭ — “Ъ”) прилагала все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС, создаваемых режимом (президента Украины Владимира — “Ъ”) Зеленского и его западными кураторами»,— заявил он.

Российский постпред напомнил о первой попытке Рафаэля Гросси создать «зону защиты» вокруг Запорожской АЭС (см. “Ъ” от 12 декабря). Реализовать ее, по словам Василия Небензи, не удалось «из-за недоговороспособности Киева и его нежелания взять на себя обязательства не обстреливать ЗАЭС». «Разделяем опасения генерального директора МАГАТЭ по поводу сохраняющихся угроз безопасности ЗАЭС. Проводившиеся Украиной обстрелы ЗАЭС абсолютно недопустимы»,— продолжил он.

И подчеркнул: «Предложения господина Гросси по обеспечению безопасности станции соответствуют тем мерам, которые мы и так давно уже осуществляем в национальном качестве». По словам Василия Небензи, с территории ЗАЭС никаких атак никогда не было (это пункт первый «плана Гросси»). На станции, как следует из его комментария, никогда не размещались тяжелые вооружения и боеприпасы к ним; нет на ЗАЭС и военного персонала, который мог бы использоваться для нападений с территории станции (пункт второй). И наконец, Россией, по словам дипломата, уже осуществлены конкретные шаги по защите наиболее чувствительных структур, систем и компонентов станции от нападений или диверсий (пункт четвертый).

Иными словами, Россия и так уже все соблюдает, проблема в Украине.

«В свете упомянутых Гендиректором МАГАТЭ принципов ядерной и физической ядерной безопасности мы продолжим обеспечивать защиту ЗАЭС таким образом, чтобы не дать возможности Киеву и коллективному западу их грубо и безответственно нарушать»,— заявил Василий Небензя. И предупредил: «Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар, в котором проживают сотрудники АЭС и члены их семей».

Ранее в тот же день, 30 мая, президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается дезорганизовать работу Запорожской АЭС или использовать «грязные устройства, связанные с атомной промышленностью».

«Демилитаризация и деоккупация»

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в свою очередь заверил, что Киев Запорожскую АЭС никаким угрозам не подвергал, и не собирается этого делать. «Украинская сторона вновь подтверждает, что мы никогда не прибегали и никогда не прибегнем к каким-либо шагам, которые могли бы привести к ядерному инциденту на украинской АЭС»,— заявил он, добавив, что все проблемы связаны с «незаконной оккупацией станции Россией». По его словам, российская сторона заминировала периметр Запорожской АЭС, и превратила станцию в военную базу, разместив на ее территории военных и вооружения. Сергей Кислица также сообщил о давлении на украинских сотрудников станции. Пять принципов МАГАТЭ украинский постпред предложил дополнить как минимум еще двумя: «Требованиями полной демилитаризации и деоккупации станции». Брать на себя какие-либо дополнительные обязательства в связи с «планом Гросси» и он не стал.

Остальные участники заседания разделились на два лагеря: тех, кто жестко критиковал Россию за боевые действия на Украине, и тех, кто призывал стороны конфликта к миру. Так, глава МИД председательствующей сейчас в Совбезе ООН Швейцарии Иньяцио Кассис призвал Россию «вывести свои войска с территории Украины». Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о необходимости коллективного обращения международного сообщества к властям РФ с тем, чтобы они «положили конец этому безумию». Зампостпреда Франции Натали Бродхюрст объявила, что «только Россия несет ответственность за сложившуюся (вокруг ЗАЭС — “Ъ”) ситуацию». И даже представительница Ганы Халила Хакман посетовала, что вот уже который раз приходится обсуждать ядерную угрозу «из-за продолжающейся агрессии России в отношении Украины».

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан не стал винить в ситуации какую-либо из сторон, но призвал обе «избегать любых действий, которые ставят под угрозу ядерные объекты и прилагать все усилия во избежание любых инцидентов». При этом он отметил, что Пекин «с нетерпением» ждет возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной «как можно скорее».

Зампостпреда Бразилии при ООН Жоао Фильо также призвал стороны к компромиссу — как минимум по вопросу об обеспечении ядерной безопасности. «Несмотря на разные точки зрения относительного того, как этот конфликт должен быть урегулирован, существует консенсус о необходимости предотвращения ядерной катастрофы»,— заявил он.

Эта оптимистичная мысль видимо очень понравилась Рафаэлю Гросси на фоне общего негатива, поэтому он решил процитировать ее. «Да, действительно, разногласия есть, но есть и консенсус в зале: нельзя допускать ядерной аварии»,— заявил он, подытоживая заседание.

Несмотря на неоднозначные итоги мероприятия, глава МАГАТЭ вышел к журналистам с рабочим настроем. По его словам, в планах агентства расширить свое присутствие на Запорожской АЭС, а также приступить к новым функциям в соответствии с пятью принципами. Речь идет, прежде всего, об оценке угроз, связанных непосредственно с боевыми действиями. Так, эксперты МАГАТЭ впредь намерены фиксировать все факты обстрела станции со стороны или ведения огня с ее территории, чего они ранее не делали, ссылаясь на отсутствие мандата. В ближайшее время глава МАГАТЭ посетит Украину и Россию. На вопрос журналистов, когда начнется имплементация его плана, Рафаэль Гросси уверенно ответил: «Прямо сейчас».

Елена Черненко