Цыганочка с заходом на территорию Коэнов

В онлайн-кинотеатре Apple TV+ выходит сериал «Детектив под кайфом» c блистательной Патришей Аркетт в роли женщины, порождающей хаос.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+

На телевидении настало время Патриши Аркетт: в возрасте за 50 она выглядит энергичнее, чем в юности, и выбирает только козырные роли. В тюремном триллере «Побег из Даннеморы» (2018) она сыграла охранницу, которая по большой и чистой любви помогла бежать заключенному,— у всех, кто это видел, в душе родился плач. В офисном триллере «Разделение» (2022) Аркетт предстала в роли демонической начальницы забитого клерка, которая следит за ним днем и ночью, а в «Притворстве» (2019) — одержимую мамашу с синдромом Мюнхгаузена. Но мощная харизма актрисы норовила выплеснуться за пределы амплуа мрачных теток и требовала бешеного танца, настоящей цыганочки с выходом,— и он случился в новом экзистенциальном эппловском триллере «Детектив под кайфом».

Пегги Ньюман (Аркетт) приторговывала наркотиками, не брезгуя пробовать товар, пока не впала в зависимость. Потом случился полицейский рейд со спецназом, и Пегги с мужем взяли прямо в особняке с бассейном в День благодарения. Выйдя на свободу спустя десять лет, Пегги встала на путь исцеления метадоном и устроилась на работу в тематический парк развлечений, где непрофессиональные, как она, актеры с небывалым энтузиазмом изо дня в день изображают жизнь Дикого Запада. Пока Пегги радостно качается на люстре в картонных декорациях салуна, задирает юбки в канкане, палит из бутафорских пистолетов и разбивает пивные бутылки о головы ряженых ковбоев, ее муж Дэнни (Мэтт Диллон) все еще чалится на нарах — и не дает ей развод. Перелом в судьбе Пегги наступает, когда уставшие от ее беспорядочной жизни брат с сестрой пытаются выселить ее из дома после смерти матери — Пегги все равно не может содержать дом, потому что у нее нет «приличной работы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Следующая фотография 1 / 7 Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+ Фото: Apple TV+

Что ж, Пегги моментально найдет эту работу, явившись в контору захудалого частного детектива на грани разорения (Брэд Гарретт) и со свойственным ей непрошибаемым нахальством набившись ему в «партнеры». Она тут же придумает для себя и первое дело: явится к местному хлыщу (Руперт Френд), который бросил ее подругу, и обнаружит, что этот чокнутый тип, свихнувшийся в прямом эфире бывший телеведущий, ушел в нирвану под именем Гуру Боб, а его дом набит фальшивыми произведениями искусства. В беспокойном уме Пегги тут же созреет схема, как на этом можно заработать, и история завертится. Всякий раз действуя из лучших побуждений, Пегги будет выдумывать одну аферу за другой, пока не втянет в свои сомнительные приключения всех окружающих, кому хотела помочь поправить жизнь.

Сериал опытных голливудских сценаристок Нэнси Фичман, Кэти Форд и Дженнифер Хопп сделан в жанре калифорнийского нуара, который зашел на территорию братьев Коэн. Только вместо разбитного пьющего сыщика под палящим калифорнийским солнцем мечется прожженная, но в чем-то страшно наивная и не слишком везучая тетка. Это очень русский сериал — Патриша Аркетт здесь вылитая Нонна Мордюкова из «Родни»: она готова засучить рукава, все наладить и всех спасти в меру своего разумения — только получается это у нее с переменным успехом. За свою полную событий жизнь она нажила множество мудрых установок, которыми и потчует между делом всех, кто готов ее выслушать: «Обмани свою боль — это ключ к жизни. Возьми сразу две таблетки!», «Не впитывай все запахи того, что варится с тобой в одной кастрюле» или сакраментальное: «Большинству людей правда не по силам». Похожую героиню недавно сыграла Наташа Лионн в сериале «Покерфейс» — женщину-детектива с гениальной интуицией, которая расставляет мир по местам. Но если та структурировала окружающий хаос и пыталась его обуздать, то наша Пегги его создает и бежит с ним наперегонки — на звонке у нее стоит «Полет валькирий», и сама она как бешеная валькирия, вышедшая из-под контроля: танцевать, теща, танцевать! Только Пегги танцует под Вагнера — по сюжету она отлично разбирается в его творчестве, боготворит оперу «Тристан и Изольда», так что за кадром на законных основаниях звучит «Liebestod». Тем временем сюжет выделывает такие абсурдные загогулины, что даже Коэны пятятся в недоумении — в их системе координат мир все еще стабилен и не уходит из-под ног, это бестолковые герои сами все портят. Не то здесь: «Детектив под кайфом» — сериал нового времени, когда вещи, казавшиеся незыблемыми, оказались на грани краха («Все вокруг глупо!» — утверждает Гуру Боб), нарушилась связь между причиной и следствием и происходящее не поддается пониманию. И лишь героиня Аркетт созвучна этой распавшейся связи времен, она синхронизировалась с хаосом вместо того, чтобы ему противостоять,— а мы за этим завороженно наблюдаем. Кстати, в финале Пегги повторит траекторию героини другого русского фильма в исполнении Любови Орловой: «Диги-диги-ду, я из пушки в небо уйду!»

Смотреть: Apple TV+

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram