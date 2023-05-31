Лучший бомбардир СКА Дмитрий Яшкин покинул хоккейный клуб

У чешского нападающего российского происхождения Дмитрия Яшкина истек контракт с санкт-петербургским СКА. Договориться продлить контракт на следующий сезон с игроком не удалось, сообщает клуб. Яшкин — лучший бомбардир и снайпер сезона-2022/23.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Яшкин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Яшкин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Форвард выбрал финансово более выгодное предложение, которое армейцы не могли повторить с учетом потолка зарплат»,— написал СКА, пожелав 30-летнему Дмитрию Яшкину удачи. Главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг сообщил, что предложение нападающему было сделано на хороших условиях.

«Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем»,— написал господин Ротенберг в своем Telegram-канале.

Яшкин в сезоне 2022/23 — лучший бомбардир, лучший снайпер, обладатель «Золотой клюшки» и «Золотого шлема».

Мария Федотова