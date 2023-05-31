Bloomberg: Лисин зарегистрировал две компании в Абу-Даби

Занимающий третье место рейтинга богатейших российских бизнесменов, бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин зарегистрировал две компании в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бизнес-реестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Лисин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мае господин Лисин «помог зарегистрировать несколько офисов и создал два SPV — Serenity II Holdings и Nebula II Holdings — на глобальном рынке Абу-Даби», пишет Bloomberg со ссылкой на реестр.

SPV (special purpose vehicle) — проектная компания, созданная для реализации определенного проекта. SPV позволяет эффективно управлять отдельными бизнес-процессами и финансовыми потоками.

Ранее в 2023 году российский бизнесмен учредил в свободной финансовой зоне Абу-Даби четыре юрлица, сообщает агентство. Чем будут заниматься структуры Владимира Лисина, пока неясно, отмечает Bloomberg. Его представитель от комментариев отказался.

Господин Лисин не находится под санкциями Великобритании, Евросоюза или США.

Глобальный рынок Абу-Даби (ADGM) — международный финансовый центр и свободная зона, расположенная на острове Аль-Марья. Финансовый центр основан в 2013 году и полностью заработал в октябре 2015 года. Он состоит из регулятора финансовых услуг, регистрационного бюро и судов ADGM.

Ранее в мае власти Абу-Даби анонсировали расширение ADGM в 10 раз, чтобы сделать его одной из крупнейших финансовых зон в мире.

Мария Федотова