Состояние российских миллиардеров с начала 2023 года года выросло на $16,35 млрд

С начала 2023 года совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло на $16,35 млрд, подсчитало «РИА Новости» на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Сильнее всего выросло состояние совладельца НК ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова — более чем на $3,7 млрд, до $19,1 млрд.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляют, исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего в рейтинг Bloomberg включены 500 богатейших людей мира. Сейчас в него входят 22 россиянина. Их общее состояние на 1 мая составляет $279,88 млрд.

Лидером среди богатейших предпринимателей из России остается один из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. С начала текущего года его состояние увеличилось на $448 млн, до $29 млрд. Вторую строчку рейтинга занимает совладелец крупнейшей в России компании по добыче природного газа — НОВАТЭК Леонид Михельсон, чье состояние выросло на $3,09 млрд, до $27,7 млрд. На третьем месте — бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин. Он увеличил состояние на $1,74 млрд, до $21,6 млрд.

За первые месяцы 2023 года с шестого на четвертое место в рейтинге Bloomberg поднялся Вагит Алекперов. Его состояние достигло $19,1 млрд, рост составил $3,73 млрд. Основатель холдинга USM Алишер Усманов опустился на пятое место. Его состояние сейчас оценивается в $18,7 млрд (+$217 млн). На шестой строчке в рейтинге — основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого снизилось на $439 млн, до $18,3 млрд.

Свою позицию в рейтинге сохранил основатель инвестфонда ОНЭКСИМ Михаил Прохоров, он на седьмом месте. Его состояние увеличилось на $1 млрд, до $14,2 млрд. На восьмое место с девятого поднялся совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко, чье состояние оценивается в $13,7 млрд (+$1,86 млрд). Замыкают десятку богатейших предпринимателей из России основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман и бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко. Состояние господина Фридмана с начала года выросло на $719 млн, господина Мельниченко — сократилось на $1,17 млрд. Состояние обоих оценивается в $12 млрд.