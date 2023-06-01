Автодилер примерил «Кольчугу»

Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль за 760 млн руб. выкупил торгцентр на Калужском шоссе в Новой Москве, ранее принадлежавший французскому инвестфонду МИГ. Хотя ключевым арендатором объекта остается приостановивший работу ритейлер Decathlon, объект продолжает генерировать заметный арендный доход. Но новому владельцу все равно нужно будет переформатировать объект, на что потребуется еще около 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ООО «МБ-Авто» закрыло сделку по покупке имущественного комплекса ООО «Калусуалиа 1» за 760,5 млн руб. Информация об этом содержится в федеральном реестре сведений о банкротстве. В периметр сделки вошли почти 2 га и расположенные на участках здания общей площадью 28,5 тыс. кв. м на 21-м километре Калужского шоссе — это поселение Сосенское в Новой Москве. По этому адресу располагается торговый центр.

Бенефициаром «МБ-Авто», по данным Kartoteka.ru, выступает Денис Мигаль. Предприниматель известен на автомобильном рынке как основатель дилера Fresh Auto. Его представитель на вопросы “Ъ” оперативно не ответил.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров называет сделку крайне выгодной для покупателя, так как она заключена по цене в полтора раза ниже рыночной. Небольшая стоимость актива, по мнению эксперта, частично нивелирует возможные риски.

Сделка по покупке проекта в Сосенском заключена в рамках начатой в июне прошлого года процедуры банкротства ООО «Калусуалиа 1». Согласно данным Kartoteka.ru, бенефициаром этой компании выступала люксембургская Consualia Odin S.A. На ее балансе находился объект, хотя основным инвестором исходно являлось ЗАО «Миг». Эта компания представляла интересы французского инвестфонда МИГ, находившегося под управлением люксембургской Kaltchuga Capital Management, сообщало в 2014 году РБК.

О намерениях французских инвесторов, работавших в России еще с 1990-х годов, построить в Новой Москве бизнес-хаб стало известно еще в 2013 году. Тогда «Ведомости» сообщали о проекте площадью 3 млн кв. м и стоимостью €4 млрд. Но в итоге в 2014 году была согласована лишь первая очередь проекта в 52 тыс. кв. м. Вторая и третья фазы предусматривали 96,3 тыс. и 450 тыс. кв. м соответственно. Проект с рабочим названием бизнес-хаб «Кольчуга» должен был расположиться на четырех участках общей площадью 16 га.

Арендатором построенной первой очереди стала французская сеть Decathlon. Ритейлер ранее объявил об уходе из России. Здесь же располагается магазин российской сети спорттоваров «Кант». Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов отмечает, что оба ритейлера продолжают платить за помещения. По его оценкам, ежемесячный арендный доход от объекта может достигать 10–12 млн руб. В дальнейшем площади можно будет сдавать за 12–15 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Вид разрешенного использование участка на Калужском шоссе — размещение коммерческой недвижимости. Здесь можно заняться обслуживание автотранспорта, построить гостиницу, торгово-развлекательный или офисный центр. Площадка находится за территорией торгцентра «Мега Теплый Стан». Господин Ванчугов называет этот объект «теневым якорем», обеспечивающим соседнему проекту стабильный трафик. За счет этого, по мнению эксперта, успешной в этой локации может быть концепция профильного торгцентра, специализирующегося на продаже товаров для ремонта или спорта.

Альтернативным вариантом застройки участка господин Ванчугов называет развитие проекта в формате light industrial (складские помещения с производственными площадками). Но в этом случае потребуется дополнительно инвестировать до 1 млрд руб., отмечает он. Развитие на базе объекта автоцентра эксперт считает менее удачной идеей: в этом случае арендный доход может оказаться значительно ниже.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев