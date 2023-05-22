Новые единые стандарты для работы такси в Петербурге заработают с 1 сентября

С 1 сентября этого года Санкт-Петербург переходит на новые стандарты обслуживания пассажиров легковых такси. Все данные о работе таксомоторных компаний начиная с первого дня осени будут стекаться в единую информационную систему, сообщили 22 мая в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Законопроект, где прописаны единые правила, был разработан в соответствии с ФЗ-580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», который Госдума РФ утвердила в декабре 2022 года. Документ уже прошел оценку регулирующего воздействия и антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение городского Заксобрания, уточнили в Смольном.

Новые правила также предусматривают введение единого стиля для всех автомобилей, осуществляющих таксомоторные перевозки. Предполагается, что все они будут белого цвета с желтой светоотражающей полосой. Устанавливается и требование к экологическому классу автомобилей.

При этом данные правила будут распространяться только на новые такси, владельцы которых получили разрешения с 1 сентября текущего года.

Кроме этого, планируется введение запрета на предложение услуг такси в аэропорту, на железнодорожных объектах и автовокзалах за исключением специально отведенных для этого мест. Как пояснили в комтрансе, это позволит решить проблему с недобросовестными предпринимателями, которые необоснованно завышают тарифы на услуги такси.

Ранее «Ъ» писал, что общероссийское объединение пассажиров просило федеральные власти перенести вступление в силу части поправок в закон, регулирующий работу такси, на год, до 1 сентября 2024 года. В объединении считают, что в регионах нет необходимой для исполнения закона инфраструктуры и денег на ее создание. Вступление закона в силу может привести к дефициту перевозчиков, предостерегают авторы обращения.

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