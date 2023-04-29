В ЗакСе Петербурга планируют провести реформу такси

Депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрят законопроект о новых правилах работы для участников рынка такси. Если он вступит в силу, то таксисты будут обязаны заключать трудовой договор с перевозчиком или регистрировать самозанятость, следует из данных в карточке законопроекта.

В настоящий момент предложение находится на стадии оценки регулирующего воздействия и его обсуждают рабочие группы. Законопроект составлен двумя единороссами Алексеем Цивилевым и Михаилом Барышниковым и Ольгой Герасиной из фракции «Новые люди». Они предложили ту же модель реформы такси, как и была принята Госдумой в декабре 2022 года.

Подразумевается, что в случае принятия законопроекта будет создан реестр легковых такси, которые должны быть в единой цветовой гамме, реестр служб заказа такси и мобильных агрегаторов, а также реестр самих водителей, которые смогут оказывать услуги в течение пяти лет. Кроме того, обсуждается вопрос введения аттестации для водителей, регистрации их по ТК РФ или в качестве самозанятых и отстранения от должности при большом количестве штрафов или непогашенной судимости. В действие закон планируют ввести с сентября 2023 года.

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