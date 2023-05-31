Роскомнадзор включил «Дзен», Rutube и Twitch в реестр соцсетей

Роскомнадзор (РКН) сообщил о внесении платформ «Дзен», Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. Сегодня ведомство направило владельцам ресурсов уведомления с соответствующими требованиями.

1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон о самоконтроле социальных сетей. Он предполагает, что интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. В 2022 году таким образом удалили и заблокировали 98 тыс. материалов, в 2023-м — 59 тыс. (по состоянию на май).

На сегодняшний день в реестр Роскомнадзора включены: «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, «Пикабу», LiveJournal.