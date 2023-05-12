В Петербурге появился спецотдел полиции по нейтрализации дронов

В Санкт-Петербурге создали спецотдел полиции по контролю за небом, который займется обеспечением безопасности в воздухе во время проведения массовых мероприятий. В его задачи в том числе будет входить нейтрализация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В пресс-службе ГУ МВД по городу и области сообщили, что появление подразделения связано с введением в регионе ограничений на эксплуатацию беспилотников.

В состав отдела вошли мобильные патрули, которые задерживают операторов БПЛА; снайперы и стрелки, вооруженные винтовками и карабинами, а также технические группы для подавления дронов. В ведомстве уточнили, что в команду набирались в первую очередь опытные полицейские, побывавшие в командировках на новых территориях РФ — в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Впервые новая структура приступила к работе 9 мая, во время недавних мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Тогда порядок обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещенные на крышах зданий в центре Петербурга. До этого бойцы предварительно протестировали специальное оборудование на разных видах беспилотников.

Спецотдел МВД будет взаимодействовать в своей работе с другими силовыми ведомствами.

В начале мая администрация Санкт-Петербурга запретила использование БПЛА в небе над городом. В Петербурге ограничение действует на все коммерческие и частные запуски беспилотников и коптеров. Использование любых летательных аппаратов может осуществляться только после согласования в городском комитете по транспорту. Похожие меры после атаки двух дронов на Кремль ввели и в других российских регионах.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург