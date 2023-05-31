«У компании есть хорошая основа для того, чтобы наращивать результаты»

Акции «Роснефти» стали одними из лидеров по росту во время торгов на Московской бирже 31 мая. Отчасти этому поспособствовала публикация финансового отчета компании за I квартал 2023 года по МСФО. Экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил эти новости, а также перспективы корпорации, с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Валерием Андриановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

— В производственных результатах что можно отметить? Что вам показалось основным изменением или, может быть, прорывом в отчетном периоде?

— Прежде всего, надо отметить, что растет в целом добыча углеродного сырья компанией, рост составил 1,3%.

— Это в квартальном выражении?

— Да, в квартальном выражении, квартал к кварталу. Надо понимать, что сейчас наша нефтяная отрасль существует в условиях очень сильных внешних вызовов, поэтому, по моему мнению, даже минимальное сокращение было бы очень хорошим результатом. А здесь мы видим не сокращение, а даже увеличение добычи. При этом обращает на себя внимание и такое достаточно серьезное увеличение добычи газа — на 2,7%.

В принципе, «Роснефть» ставила себе задачу довести долю газа в своей добыче до 25% к 2030 году. А сейчас, получается, задача уже выполнена, то есть сейчас уже более 27% приходится на газ.

— Вы про стратегию, которая называлась «Роснефть-2030»?

— Да, там как раз был этот ориентир, и он сейчас уже выполнен. При этом мы видим, что этот результат достигнут благодаря целому ряду факторов, в частности, увеличению добычи на проекте «Сахалин-1», который теперь перешел под управление «Роснефти».

В то же время мы видим, что компания активно развивает другие перспективные проекты. То есть она отчиталась о том, что ведет активную работу на проекте «Восток Ойл», разведываются дополнительные участки, ведется опытная эксплуатация. То есть у компании есть хорошая основа для того, чтобы не только сохранять эти результаты, но и их наращивать. Однако для этого нужны определенные условия, о которых, я думаю, мы с вами чуть попозже поговорим.

— Я пока хочу чуть подробнее обсудить «Сахалин-1». Потому что сравнительно недавно мы с вами обсуждали ситуацию вокруг Exxon Mobil. Тогда было не совсем понятно, как это все развернется. Между тем глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что вынужденный простой проекта «Сахалин-1» сказался на деятельности компании. Тем не менее, мы видим серьезное увеличение и рост именно здесь. Как поменялась обстановка?

— Exxon Mobil фактически саботировал работу проекта, то есть он долгое время и не уходил из страны и в то же время фактически заморозил работу проекта. Поэтому, соответственно, добыча сильно просела. Сейчас, когда «Роснефть» взяла на себя роль оператора и вернула проект к жизни, он снова начал наращивать свою добычу.

То есть здесь нет какого-то особого прорыва, здесь речь идет о том, что благодаря тому, что наконец-то мы избавились от операторства Exxon Mobil и передали его «Роснефти», мы смогли вернуть проект к жизни, поэтому он сейчас дает свои результаты.

— Теперь давайте к финансовым результатам. Они тоже хорошие, и я видел целый ряд комментариев, что банки, инвестиционные дома, аналитики даже не предполагали такого роста показателя EBITDA и таких серьезных отклонений от финансовых моделей. Как вы думаете, благодаря чему «Роснефть» обеспечила себе такие результаты?

— Действительно финансовые показатели очень хорошие, то есть это и рост чистой прибыли на 25%, и EBITDA в долларовом выражении на 8%. И это, на мой взгляд, имеет под собой две причины. Первая — это то, что компания все-таки наращивает добычу и показывает хорошие технологические результаты. Но при этом корпорации удалось наладить новые логистические цепочки, она выходит на премиальные рынки, а в той же Индии, допустим, минимизирует дисконты, которые, как известно, сейчас еще сохраняются.

То есть это работа, которая начиналась еще не в прошлом году, а гораздо раньше. «Роснефть» была фактически лидером в выстраивании отношений с тем же Китаем. И сейчас все это дало положительный результат.

Второй фактор — это, конечно, жесткий менеджмент, очень эффективный, направленный на сокращение издержек. И, собственно говоря, любопытный факт: «Роснефть» снизила операционные расходы на добычу нефти до $3 за баррель, даже меньше.

— Это в сравнении с мейджорами или другими представителями отрасли сильно меньше или сопоставимо?

— Это не то что сопоставимо, это уникальный показатель. Вот говорят, что в Саудовской Аравии можно копнуть в любом месте, и пойдет фонтан нефти из-под земли. А вместе с тем там эти издержки составляют $3.

— Видно, копать долго приходится.

— Да уж. А у «Роснефти» издержки оказались меньше, чем в среднем по Саудовской Аравии. То есть не только лучше, чем у ведущих менеджеров в России, а это один из лучших в мире показателей, необычный.

Но здесь другой вопрос — какой ценой все это достигнуто. То есть понятно, что эта жесткая экономия, этот менеджмент имеют пределы своего развития. И поэтому нам сегодня не надо ждать каких-то новых рекордов, а стоит все-таки задуматься о том, как государство здесь может подставить плечо. Ведь сейчас есть целый ряд факторов, которые достаточно неблагоприятно могут воздействовать на дальнейшие показатели компании.

— Я попросил бы вас еще прокомментировать такой волнующий многих на рынке аспект, как капитальные затраты. В этом смысле у компании «Роснефть» есть какие-то шероховатости, проблемы на местах, или, наоборот, все выглядит очень себе радужно и перспективно?

— Если говорить про итоги первого квартала, то капитальные затраты сократились, уменьшившись на 11%. Но это чисто сезонный фактор, поскольку «Роснефть» ведет реализацию крупнейшего проекта «Восток Ойл», и понятно, что он идет в суровых природных условиях. Там работы в основном ведутся в весенне-летний сезон, то есть зимой происходит некоторое снижение капитальных затрат.

Но в целом компания действительно намерена развивать новые проекты. Но для этого нужны благоприятные инвестиционные условия, которые должно создать именно российское государство. То есть не повышать налоги, не давить фискальной удавкой, а создавать благоприятные условия, в том числе и за счет повышения тарифов естественных монополий. Если этого не будет, то мы таких высоких результатов рискуем больше не увидеть. Здесь очень много зависит от государства.