Компания Audi обновила семейство моделей A6 и A7 Sportback — рестайлинг затронул седаны, универсалы Avant, лифтбек A7 Sportback, а также их спортивные S-версии и «внедорожный» универсал A6 Allroad.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Audi S6 Avant и Audi S6

Фото: Audi Audi S6 Avant и Audi S6

Фото: Audi

Автомобили получили новую решетку радиатора и переоформленные фары, расширилась гамма цветов кузова, изменился дизайн дисков. Для рестайлинговых моделей предложен новый пакет внешнего декора Advanced, а также изменен пакет S line. В базовое оснащение всех версий включена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов Audi Virtual Cockpit и система автоматической парковки.

Технически семейства A6 и A7 Sportback не изменились. В Европе продажи модернизированных моделей начнутся летом 2023 года.

Максим Вершинин

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