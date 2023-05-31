Если друг к вам приехал вдруг

31 мая президент России Владимир Путин принял в Представительском кабинете Кремля президента Эритреи Исайяса Афеворки, который, сообщает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, произнес не просто вступительную речь, а так поприветствовал Владимира Путина, что эхом отдалось во всем мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Эритреи выступил с зажигательной речью

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Эритреи выступил с зажигательной речью

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент Эритреи Исайяс Афеворки — дорогой гость для России. Как известно, Эритрея — одна из четырех стран на планете, проголосовавших против резолюции ООН с осуждением «агрессии против Украины» (к Эритрее 2 марта 2022 года, не колеблясь, примкнули Сирия, КНДР и Белоруссия).

Можно было теряться в догадках, почему Эритрея заняла такую принципиальную позицию. Возможно, ей небезразлично, а то и дорого было советское прошлое, почти общее (на территории Эритреи, входившей в состав Эфиопии, успешно функционировали советская военная база и НПЗ). Но, с другой стороны, у кого только не было общего с Россией советского прошлого. А проголосовала как надо только Эритрея.

А может быть, в душе президента Эритреи болью отозвалась судьба ДНР и ЛНР, напомнившая ему о судьбе его собственной страны (крошечная Эритрея долго и временами не без успеха воевала с грандиозной Эфиопией).

А может быть, личность самого президента Эритреи, тыграя как такового, сыграла еще более определяющую роль в том решении рокового для судеб мира 2022 года. Мало того что Исайяс Афеворки воевал за независимость своей Родины. Но он, как сказано в справке, подготовленной МИД РФ для переговоров, «по вероисповеданию православный». А мог быть и католиком. Да кем угодно. Но нет.

К тому же, как сказано в той же справке, «ведет скромный образ жизни». И никто его ни в чем не может упрекнуть. А такой человек не мог не принять верного решения.

Так все, видимо, и сошлось, одно к одному.

При этом Исайяс Афеворки чудесно выглядит в свои 77 лет.

Он вошел в Представительский кабинет легкой походкой человека, которому и правда не в чем себя упрекнуть. Худощавый, такой спортивный.

Поздоровался с Владимиром Путиным, выслушал его.

Подождал, пока помощник, стесняясь, принесет ему самому текст речи — листы бумаги, полежавшие, похоже, в чьем-то нагрудном кармане (может, для надежности). Так же не спеша достал из кармана брюк очешник, из него — очки. Надел. Зачитал. Не просто не спеша, а с удовольствием, почти с наслаждением. Понимал, что его никто не торопит. И что заслужил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Личные оператор и фотокорреспондент президента Эритреи достойны того, чтобы снимали их самих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Личные оператор и фотокорреспондент президента Эритреи достойны того, чтобы снимали их самих

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между прочим, речь он подготовил определяющую. Не проходную. Мировоззренческую. Расставляющую акценты. То есть уж если говорить так говорить.

— Считаю, что глобальный миропорядок находится на грани радикальной трансформации и это требует объективных оценок и взаимных консультаций по этому вопросу, который имеет важнейшее значение и важность,— заявил Исайяс Афеворки.— Бездумная идеология и несдержанные действия по доминированию, которые предпринимались последние 30 лет для создания однополярного мирового порядка, привели к многочисленным кризисам и к огромным разрушениям, и это является серьезнейшим барьером в прогрессе человечества.

Да, кое-что стало проясняться. Похоже, решение поддержать Россию было более концептуальным, чем можно было предполагать.

Исайяс Афеворки таким образом выступил против однополярного мирового порядка, и это как минимум.

Да, он принял для себя такое решение. И только кажется, что он почти одинок, особенно у себя на континенте. Нет, это не так. Сегодня Эритрея стала одной из четырех стран, восставших против глобального миропорядка, стоящего на пути прогресса, а завтра, Бог даст, поднимется весь Черный континент. Но если, вернее, когда это произойдет, Исайяс Афеворки уже будет впереди планеты всей. Как уже был 2 марта 2022 года.

— Отличительными чертами такой идеологии являются экономические, военные, промышленные, технологические, информационные, культурные и структурные, в том числе с использованием механизмов ООН и международных региональных организаций в качестве своих собственных инструментов, инструменты доминирования,— президент Эритреи прямо сейчас демонстрировал, что и один в пустынном африканском поле воин.— Конкретные детали в том, что касается конкретных событий, можно обсудить, и можно привести неопровержимые факты таких действий!

Главное, было очевидно, что он и сам готов к действиям. И это вообще-то дорогого стоит. И недешево, конечно, в случае чего обойдется.

— Идеология и стратегия доминирования были основными и во время, и до начала холодной войны, и тем не менее активизация таких действий в последние 30 лет — не случайность! Силы доминирования увидели в распаде Советского Союза, который произошел в результате его собственных внутренних слабостей и ошибок (еще и смелый политический анализ, с которым, между прочим, нельзя не согласиться понимающему человеку, каким, без сомнения, является президент России.— А. К.), они увидели в этом беспрецедентную возможность, которую им преподнесли на «золотой тарелочке»!

О, Исайяс Афеворки попал в самое яблочко на этой тарелочке! Владимир Путин не сдерживал поощряющей улыбки. Цитата из Ильфа и Петрова была не просто кстати. Полагаю, Владимир Путин был сражен. Ведь любой лидер стремится вставить в свою приветственную речь какую-нибудь местную поговорочку, способную расположить к себе собеседника. А тут цитата была из таких знаемых и любимых Владимиром Путиным, что проронить ее мог, конечно, лишь свой, совсем свой. Причем так вскользь, без нажима...

Он, конечно, перепутал «золотую тарелочку» с «блюдечком с голубой каемочкой», но это была оговорка знающего и читающего советскую классику человека, и кто его мог за это осудить (а может, и не оговорился вовсе, а так и хотел сказать, как говорят про такое в Эритрее, и это я за него комплементарно додумываю, что для него тоже неплохо)?

Да, сказал мимоходом — и пошел дальше:

— И это событие привело к просчетам и к ошибочному убеждению в том, что они (силы доминирования.— А. К.) могут доминировать во всем мире без какого-либо соперничества.

А на самом деле Россия с Эритреей и еще по крайней мере тремя странами могут соперничать, и еще как. Надо только вовремя подставить друг другу плечо (так Россия в 2021 году предусмотрительно воздержалась при голосовании в ООН о продлении санкционного режима в отношении Сомали, и там был параграф про Эритрею, поражающий ее в правах, и без того не всеобъемлющих. Ничто не забыто).

— Таким образом они (силы доминирования.— А. К.) начали пытаться контролировать мир путем раздела его на сферы влияния, при этом используя так называемые якоря,— зачитывал президент Эритреи, возвышая голос.— В этом отношении так называемое сдерживание, как они это называли, стало одной из главных тактик в их инструментарии, стратегии международного порядка, который они строили! И в основе этого лежит идеология доминирования!

Похоже, у него не так уж часто появляется возможность во весь голос заявить свою позицию, и сейчас он делал это, и все тут.

— На практике и по сути это так называемое сдерживание ничем не отличается от объявления войны! — добавил Исайяс Афеворки.— Нельзя отрицать тот факт, что так называемое сдерживание экономического, военного, промышленного, технологического, информационного, культурного и институционального роста и развития свободных народов и стран (Эритреи и России.— А. К.) по сути является ничем иным, как объявлением войны!

Да он и сам сейчас объявлял войну силам доминирования.

— Каковы же методология и инструментарий этого сдерживания? Демонизация, изоляция, вмешательство, политический саботаж, провокация кризисов, санкции и вопиющее нарушение международного права, в том числе и открытые военные вторжения! — воскликнул он.— Свободные народы и страны не должны подчиняться такому вмешательству! Сопротивление свободных народов является основной причиной, по которой идеология и стратегия сил доминирования не смогли одержать победу за последние 30 лет!

Окончательно ясно было, что Эритрея в решающий момент примкнула к России просто потому, что не могла не примкнуть.

Исайяс Афеворки в своей решающей речи вступился и за Китай:

— Со временем и по мере того, как политика сдерживания в отношении Китая стала более очевидной, свободные народы по всему миру поняли, в чем состоит суть этого подхода!

Хорошо, что он понимает: лучше, если нас будет пятеро, а не четверо. А то в Эритрее живет в конце концов лишь 6 млн человек. Некем, если разобраться, противостоять силам доминирования. Еще бы Индию подтащить. В общем, ждем Эритрею в ШОС и БРИКС.

— Необходимо,— подтвердил президент Эритреи,— углублять понимание, нужно выработать всеобъемлющую стратегию и конкретные планы во всех областях, нужно создать динамичные механизмы, нужно выступать за выделение необходимых ресурсов, которые необходимы для перехода к новому цивилизованному международному порядку, основанному на взаимоуважении, сотрудничестве, взаимодополняемости и процветании, в котором справедливость и верховенство права — это высшие ценности. И мы не просто должны! Мы обязаны это сделать!

В чем разница между «должны» и «обязаны», не до конца ясно. Но она есть. По крайней мере я ее чувствую.

— Я надеюсь, я убежден (с этим тоже надо бы решить: первое или второе? Впрочем, пока говорил, он и решил: да, второе.— А. К.), что Российская Федерация сыграет свою роль в этой миссии всего человечества на пути к солидарности и сотрудничеству между свободными народами. И в этом ключе я хочу пожелать вам всяческих успехов на этом пути! — воскликнул президент Эритреи.

Браво, Исайяс Афеворки!

Так победим!

Что ж, сразу после этого неожиданно начал выступать по повестке дня, словно не замечая историчности текущего момента, министр экономического развития России Максим Решетников (для членов двух делегаций поставили стулья в разных концах Представительского кабинета, на расстоянии, не предполагавшем, видимо, контакта с находившимся в «чистой зоне» президентом России).

Максим Решетников, кажется, сбил очевидную международную напряженность, возникшую на планете после выступления президента Эритреи.

Но, может быть, и зря.