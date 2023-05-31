«Альфастрой» оставили без аванса

Арбитражный суд взыскал с компании «Альфастрой» 42,9 млн руб. в пользу минстроя Челябинской области за невыполненные работы по капремонту больницы в региональном центре. Требования касались возврата аванса после расторжения в 2021 году госконтракта стоимостью 151 млн руб. Во встречном заявлении о взыскании с областного минстроя 57,3 млн руб. суд «Альфастрою» отказал. Сейчас рассматриваются заявления о признании компании банкротом, кредиторами к ней заявлены требования на сумму свыше 828 млн руб. Учредитель и гендиректор «Альфастроя», депутат челябинской гордумы Олег Иванов находится под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В удовлетворении встречного иска на 57,3 млн руб. арбитражный суд «Альфастрою» отказал

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ В удовлетворении встречного иска на 57,3 млн руб. арбитражный суд «Альфастрою» отказал

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с ООО «Альфастрой» по иску министерства строительства и инфраструктуры региона авансовые платежи на 42,06 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 930,5 тыс. руб. Также общество обязали оплатить госпошлину 200 тыс. руб. При этом «Альфастрою» отказано в удовлетворении встречного иска к областному минстрою о взыскании 57,3 млн руб., сообщается в картотеке арбитражных дел. Решение суда не вступило в законную силу.

Взыскание с ООО «Альфастрой» (Челябинск) 42,9 млн руб. связано с неотработанными авансовыми платежами, возникшими из-за расторжения госконтракта стоимостью 151 млн руб. на капитальный ремонт операционного блока, помещений подвала, седьмого и технического этажей четвертого корпуса Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ). Работы выполнялись с июля 2020 года по январь 2021 года. При этом к сроку завершения контракта подрядчик не смог исполнить все обязательства. Стоимость выполненных им работ заказчик — министерство строительства Челябинской области — оценил в 108,9 млн руб. Контракт был расторгнут по соглашению сторон в июне 2021 года. В сентябре того же года региональный минстрой потребовал от «Альфастроя» вернуть неотработанный аванс. Позднее в рамках обеспечения иска суд по заявлению истца наложил арест на имущество компании и ее единственного учредителя Олега Иванова на сумму 42,9 млн руб.

В ноябре 2022 года арбитражный суд региона возбудил дело о банкротстве «Альфастроя» из-за долга 3,7 млн руб. перед предпринимателем Виктором Сухачевым. В апреле этого года в рамках дела требования к компании об оплате обязательных платежей в размере 825 млн руб. предъявила инспекция ФНС России по Центральному району Челябинска. Налоговый орган попросил включить в реестр 516,2 млн основного долга, 301 млн пеней и штрафы на сумму почти 8 млн руб. Сейчас суд проверяет обоснованность всех поданных заявлений. Также иск к «Альфастрою» на 124,8 млн руб. предъявлял ПАО «Челябинвестбанк». В мае компания погасила всю задолженность перед кредитным учреждением, производство по этому делу прекратили.

Генеральным директором и собственником 100% уставного капитала ООО «Альфастрой» выступает депутат Челябинской городской думы Олег Иванов. Он фигурант нескольких уголовных дел и находится под домашним арестом. В частности, Олега Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов (пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ). Как считает следствие, руководитель «Альфастроя» содействовал внесению в документы бухгалтерского учета и налоговые декларации заведомо ложных сведений, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль за 2017–2019 годы на общую сумму свыше 516 млн руб.

В мае в Центральный районный суд Челябинска передали уголовное дело о преднамеренном банкротстве ООО «Строительное управление “Альфастрой”» (Элиста, Калмыкия), учредителем которой в 2012–2018 годах выступал Олег Иванов. По версии следствия, владелец строительной компании в течение нескольких лет совершал финансовые операции и сделки с подконтрольными юрлицами, из-за чего организация не смогла исполнять свои обязательства перед заказчиками. В дальнейшем СУ «Альфастрой» было признано банкротом. В результате был нанесен ущерб строительной компании «Гринфлайт» на 145 млн руб.

ООО «Альфастрой» было зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка общества в 2021 году составила 122,6 млн руб., чистые активы — 249,5 млн руб. На конец 2022 года в компании числилось три работника.

Связаться с компанией «Альфастрой» не удалось — указанные в открытых источниках телефоны были недоступны либо оказались неверными.

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, в случае признания «Альфастроя» банкротом требования министерства строительства Челябинской области к нему будут удовлетворены в первоочередном порядке перед требованиями кредиторов. «Очередность требования в данном случае определяется датой возникновения обязательства вернуть авансовые платежи. На наш взгляд, это дата расторжения госконтракта. Если дата расторжения госконтракта позднее даты возбуждения процедуры банкротства ответчика, то такая задолженность является текущей и будет удовлетворяться в первую очередь»,— считает Артем Денисов.

Управляющий партнер «Аверта групп» Алексей Шаров отмечает, что наличие дела о банкротстве в отношении «Альфастроя» не повлияет на результат возможного обжалования решения суда. «Наличие дела о банкротстве в отношении одной из сторон спора никоим образом не предрешает его исход. Возможно, это окажет влияние на то, кто именно будет представлять интересы этой стороны в суде или будет иметь “психологический” эффект при доказывании добросовестного или недобросовестного характера действий. Но решающего значения именно для данного спора это иметь не будет»,— комментирует Алексей Шаров.

Юрист компании «Филатов и партнеры» Денис Созинов считает маловероятным успешное обжалование решения суда о взыскании с «Альфастроя» неотработанного аванса. «Если работы по контракту фактически не исполнены, то успешно оспорить решение суда о взыскании аванса будет маловероятно. При обжаловании компания может сослаться на форс-мажорные обстоятельства, если они действительно были. Добавлю, что практика встречных исков в таких делах довольно распространена: заказчики и исполнители часто указывают на неисполнение обязательств другой стороной»,— поясняет Денис Созинов.

Михаил Бычков