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Коммерсантъ FM
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Вице-спикер Госдумы Толстой извинился за поездку дочери в США и свое образование, полученное во Франции

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») ответил на упреки в свой адрес за поездку дочери в США. Он пояснил, что она там не училась, а стажировалась. Пребывание дочери в Америке господин Толстой назвал «ужасным своим прегрешением» и извинился за него, а также за то, что сам получил второе высшее образование во Франции.

Петр Толстой

Петр Толстой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Петр Толстой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели … Это ужасное мое прегрешение»,— сказал вице-спикер Госдумы в беседе в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1» 30 мая (цитата по «Вести.ру»).

«Она съездила в Америку, простите меня, пожалуйста. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения»,— заявил Петр Толстой. По словам господина Толстого, когда он услышал упреки в связи с вышеперечисленным, он почувствовал «глобальную вину».

В августе 2022 года за свою дочь извинялся сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Эдуард Исаков («Единая Россия»). Он назвал ее предателем из-за ее позиции по спецоперации на Украине.

Мария Федотова

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