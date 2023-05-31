Фанаты ФК «Уфа» подали иск к минземимущества Башкирии

Арбитражный суд Башкирии назначил на 24 августа рассмотрение иска фанатского клуба ФК «Уфа» «Уфимская губерния» о признании незаконным решения уфимского управления при минземимущества Башкирии о снятии с кадастрового учета некого земельного участка.

Параллельно с иском, который поступил в суд 24 мая, было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер. «Уфимская губерния» попросила суд запретить управлению Росреестра по Башкирии совершать регистрационные действия в отношении земельного участка площадью 5,2 га в Демском районе Уфы. Вид разрешенного использования участка — природно-познавательный туризм, туристическое обслуживание, благоустройство территории.

25 мая иск был оставлен без движения, так как истец не оплатил госпошлину. 29 мая «Уфимская губерния» передала в суд некие документы, указано в материалах дела.

Олег Вахитов

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