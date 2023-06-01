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Коммерсантъ FM
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Центробанки спешат сообщить

Максим Буйлов о перспективах межбанковского мессенджера стран АБС

В начале недели иранское издание Kayhan сообщило, что Азиатский биржевой союз (АБС) планирует запустить в июне межбанковский мессенджер, который заменит для стран—участниц объединения систему SWIFT. В АБС входят Иран, Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Мьянма, Бутан и Мальдивы. На страны—члены союза приходится около 11% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Внедрение нового мессенджера, по мнению представителя ЦБ Ирана, заметно снизит стоимость обмена финансовой и платежной информацией между участниками.

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На первом этапе планируется, что мессенджер будет предназначен только для участников союза, но это не значит, что для России доступ к нему будет закрыт. По данным СМИ, ведутся переговоры с более чем 20 странами в разных регионах мира с целью присоединения к союзу. Визит в Иран на прошлой неделе делегации ЦБ РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной позволяет предположить, что подобное предложение было сделано и России.

В январе представители ЦБ РФ и Иран уже подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. Система передачи финансовых сообщений Банка России объединилась с SEPAM (System for Electronic Payments Messaging) ЦБ Ирана.

Таким образом, технологических проблем с подключением российских банков к новому азиатскому мессенджеру быть не должно. А если учесть и многочисленные заявления о планах упростить взаиморасчеты с другими странами союза, такими как Индия и Шри-Ланка, политических сложностей быть тоже не должно. Причем не только со стороны самого Азиатского биржевого союза, но и со стороны российского регулятора.

Даже тот в целом очевидный факт, что ради переговоров с ЦБ Ирана Эльвира Набиуллина, известная своей любовью к брошкам, променяла привычное украшение на платок (примеру руководителя последовали первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина), на рынке склонны толковать как максимальную заинтересованность в сотрудничестве с банками Исламской Республики.

Другой вопрос, будет ли что передавать по новому мессенджеру в Мьянму и Бутан. Собственно, даже с Индией, с которой сегодня РФ активно торгует, расчеты в национальных валютах сталкиваются с большими трудностями, поскольку соотношение участвующих рублей и рупий далеко от сбалансированного. По данным за 2021 год, экспорт России в Индию превышал импорт вдвое, а в прошлом году он должен был увеличиться и, возможно, в несколько раз, в то время как импорт так увеличиться мог вряд ли.

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